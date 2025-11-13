El próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el partido entre Pumas y Pachuca por el Play-In del Apertura 2025. Uno de estos equipos logrará darse una nueva oportunidad en busca de la Liguilla mientras que el otro quedará eliminado y se irá de vacaciones.

Con respecto a ese juego, en Pumas ya saben que no podrán contar con Adalberto Carrasquilla para el duelo ante Pachuca porque llegó a las cinco amarillas en la Liga MX. Sin embargo, existe la posibilidad de que el futbolista panameño reciba una suspensión luego de la lesión y fractura de tibia que sufrió Kevin Mier debido a que Cruz Azul se reunirá con la FMF por este tema.

De acuerdo a lo revelado por “El Francotirador”, columnista del Diario Récord, este jueves se llevará a cabo la reunión entre la directiva de Cruz Azul y la Federación Mexicana de Futbol en la que el club cementero presentará pruebas y pedirá por la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla.

La postura de la FMF

La fuente mencionada comentó que la directiva de Pumas “está nerviosa” por lo que pueda llegar a ocurrir con el futbolista. Luis Raúl González, Presidente del club auriazul, se encontró con Mikel Arriola en Pachuca por un evento del Salón de la Fama y allí hablaron sobre la cuestión.

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF (Getty Images)

“Vamos a confiar en el trabajo de las Comisiones”, le habría dicho la máxima autoridad de la FMF a Luis Raúl González en dicho encuentro. Una vez que suceda la reunión de la Federación con los directivos de Cruz Azul, luego Pumas tendrá la oportunidad de defenderse.

Y recién, luego de sendas reuniones, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX terminará dando un veredicto sobre el caso de Adalberto Carrasquilla y la lesión de Kevin Mier. En CU se buscó disminuirle la gravedad al asunto con otras imágenes acerca de la acción que ocurrió en el partido entre Pumas y Cruz Azul, pero eso está por verse si tiene algún efecto.

