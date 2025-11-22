Es tendencia:
Humberto Suazo comienza su carrera como entrenador en Chile luego de anunciar su retiro

Humberto Suazo, leyenda de Rayados, se retiró hace unas semanas y el chileno ya tomó un nuevo rumbo en su carrera en el futbol.

Por Patricio Hechem

Humberto Suazo se convirtió en entrenador
© Getty ImagesHumberto Suazo se convirtió en entrenador

Humberto Suazo es una de las grandes leyendas de Rayados y, para muchos, el chileno es el mejor jugador de la historia del club regiomontano. El histórico delantero decidió retirarse del futbol en octubre después de más de 20 años de carrera.

‘Chupete’ debutó en el 2000 en Ñublense y se retiró en octubre de este año en San Luis de Quillota, equipo en el que tuvo dos ciclos distintos a lo largo de su carrera. Después de colgar los botines, Humberto Suazo no tardó en tener un nuevo desafío.

El primer equipo de Humberto Suazo como entrenador

La leyenda de Rayados será el entrenador de San Luis de Quillota en lo que marca su primer camino como técnico de futbol. Humberto Suazo jugó su último partido precisamente en este club chileno y ahora ‘Chupete’ tendrá el gran desafío de intentar ascender al equipo a la Primera División de su país.

“Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, dijo en un principio Humberto Suazo en su presentación como técnico de San Luis de Quillota.

Humberto Suazo en la presentación en San Luis de Quillota (@sanluisdequillota)

Humberto Suazo en la presentación en San Luis de Quillota (@sanluisdequillota)

En relación a cómo jugará su equipo, ‘Chupete’ dio detalles: “Me gustan los jugadores buenos para la pelota. Esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo. Lo principal es formar un grupo sólido”.

San Luis de Quillota está en la segunda división de Chile y su última temporada en la máxima categoría del país fue en 2018. El objetivo de Humberto Suazo, quien tuvo dos ciclos distintos como jugador en este equipo, será intentar que el equipo vuelva a ascender.

En síntesis

  • Humberto Suazo inicia su carrera como entrenador en San Luis de Quillota, equipo chileno de segunda división.
  • El exjugador de Rayados se retiró del futbol en octubre después de más de 20 años de trayectoria.
  • San Luis de Quillota busca ascender a Primera División, categoría que no alcanza desde el año 2018.
patricio hechem
Patricio Hechem
