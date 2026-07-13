Alexis Cuello podría convertirse en refuerzo de Rayados

Rayados de Monterrey debuta esta semana en el Apertura 2026 en la Liga MX, pero aún no ha completado del todo la llegada de algunos refuerzos. Recientemente Diego Rossi jugó su primer encuentro amistoso con el equipo regiomontano, pero en la escuadra de Matías Almeyda sueñan con cerrar un fichaje más.

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¿Alexis Cuello será jugador de Rayados?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, la escuadra de La Pandilla tiene negociaciones muy avanzadas para poder cerrar el fichaje de Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo. La misma fuente dio a conocer que ya están en el acuerdo entre ambas partes y en caso de concretarse, en estos días se estaría oficializando su llegada.

Según la información de Diego Paulich de Diario Olé, el futbolista podría estar llegando al cuadro mexicano por un total de 3.8 millones de dólares más bonos por diversos objetivos. El tema aquí es que hay una contradicción con la información proveniente de TyC Sports, ya que no sería el único conjunto interesado en él.

Talleres más cerca que Rayados

De acuerdo con esta fuente, Talleres estaría analizando la llegada del delantero, quienes lo tendrían más seguro debido a que a cambio pidieron al delantero Ronaldo Martínez y al mediocampista Martín Río, en el inicio de las conversaciones.

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En contraste, la fuente determina que en el caso de Rayados pese a que en el país se menciona que ya está avanzado, la realidad sería que no están llegando al precio que ellos tienen por él, lo que pone a pensar que la cifra revelada por el traspaso del futbolista sería realmente la que están poniendo sobre la mesa y muy alejada de lo que pretende San Lorenzo.

En síntesis