En Pumas UNAM todavía dura la bronca por la derrota 2-0 frente al América en el Estadio Olímpico Universitario por la octava jornada del Clausura 2025. El fastidio de la afición auriazul no fue solo dirigido a Gustavo Lema, cuya continuidad al frente de los Felinos quedó en duda tras la caída en el Clásico Capitalino, ya que también hubo reproches para con Fernando Hernández Gómez, árbitro del partido.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan que Jaime Lozano estaría en pláticas para reemplazar a Gustavo Lema en Pumas UNAM

La principal queja de los fanáticos universitarios tuvo que ver con la expulsión de Piero Quispe, quien vio la roja de manera directa a los tres minutos del tiempo agregado de la primera mitad, y con su equipo en desventaja de un gol, tras una falta contra Érick Sánchez.

Uno de los que se expresó al respecto fue Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mundialista y actual analista en ESPN, quien aseguró que la entrada del peruano no ameritaba tal decisión del juez. En ese sentido, afirmó que el fallo de Hernández resultó exagerado ya que anteriormente no le había mostrado la roja a Ignacio Pussetto y Adalberto Carrasquilla por dos entradas que, según consideró, sí la merecieron.

“Muy exagerada en comparación a las anteriores, las que son roja las hace amarillas, esta no es roja, la calificación de faltas es baja”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el colegiado que representó a México en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Publicidad

Publicidad

La bronca de Gustavo Lema por la expulsión de Piero Quispe

La determinación que tomó Fernando Hernández Gómez no fue bien recibida por Gustavo Lema. Sin ir más lejos, el DT de Pumas, al igual que su hijo y auxiliar Matías Lema, también fue expulsado por el colegiado tras una efusiva queja en la que no habrían faltado los insultos.

“¿Qué haces? Ven acá hijo de p… Delincuente hijo de p…”, es lo que habría dicho el estratega argentino de 56 años según lo informado por TUDN. Claro que el enojo de Lema no quedó ahí, ya que cuando estaba entrando en los vestidores del Estadio Olímpico Universitario volvió a esgrimir una nueva protesta, esta vez pidiendo la intervención del VAR.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Lema fue expulsado por Fernando Hernández Gómez por su efusiva protesta tras la expulsión de Quispe. (Imago7)

Por el momento, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX no ha dado a conocer la sanción que sufrirá el ex ayudante de Antonio Mohamed por este episodio. Al cabo, se espera que la resolución se dé a conocer en los próximos días en base al informe arbitral.