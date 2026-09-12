¿Juega el Chino Huerta el Chivas vs Pumas?

El debut del Chino Huerta en su regreso con Pumas tendrá que esperar y no será ante Chivas.

Pumas logró una victoria importante ante León en su partido anterior, pero lo hizo con César Huerta en la banca. Lamentablemente el jugador mexicano se lesionó de la parte baja de la espalda durante un entrenamiento y se mantuvo en las gradas, por lo que se esperaba que para el duelo ante Chivas pudiera reaparecer.

Publicidad

¿Por qué no juega el Chino Huerta?

Lamentablemente no es así y es que de acuerdo con la información de Fernando Villa, el Chino no habría hecho el viaje a Guadalajara, lo que deja ver que en realidad sigue persistiendo la molestia y por esta razón no podrá jugar ante su exequipo. Esteban Solari no podrá contar con su refuerzo en una jornada más, aunque por su última victoria podrían esperar.

Este era el momento en el que más se necesita ya que para esta semana se venían tres encuentros que tiene que sostener y la recuperación de Huerta era vital para el equipo, pero con la mala noticia de no estar para el segundo enfrentamiento, pone poco probable que pueda estar lo antes posible para el siguiente juego.

Cabe mencionar que Atlas, que es su próximo rival, viene de una derrota dura, por lo que buscarán levantar en casa. Aunque la misma fuente mencionó que esperan que el Chino ya esté listo para este partido, se ve complicado que sea solo el jugador el que haga el viaje, por si el equipo se mantiene en Jalisco antes de volver.

Publicidad

En síntesis