¿Por qué no juega Álvaro Angulo en Pumas UNAM vs. Querétaro por el Apertura 2026?

Entérate del motivo por el cual una de las piezas claves de los Felinos no estará dentro del campo de juego.

Pumas UNAM se alista para afrontar la Jornada 4 del Apertura 2026 cuando reciba a Querétaro este domingo a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México). El conjunto Universitario saldrá a la cancha en busca de sumar tres puntos clave en el torneo local, aunque la preparación del compromiso estuvo marcada por una modificación obligada en el esquema titular del equipo.

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La razón por la que Álvaro Angulo no juega en Pumas vs. Querétaro

La ausencia de Álvaro Angulo para este duelo responde a un inconveniente físico sufrido en las últimas horas. El carrilero colombiano quedó descartado de la nómina oficial tras diagnosticarse un esguince en la rodilla derecha, condición que le impide estar presente en el terreno de juego para disputar el choque frente a los Gallos Blancos.

A pesar de la baja, en el entorno del club auriazul hay cierta tranquilidad tras evaluar el alcance del problema. Si bien el tiempo de recuperación alejará al futbolista de la actividad durante un período prudente, el cuerpo médico descartó una rotura de ligamentos, un escenario mucho más grave que hubiera significado varios meses fuera de las canchas.

Con este panorama, el cuerpo técnico de Pumas reconfigura el costado izquierdo para suplir el carril que habitualmente ocupa el colombiano. El equipo buscará resolver el trámite en casa sin una de sus piezas habituales, a la espera de una evolución favorable que le permita a Angulo reincorporarse a los entrenamientos en las próximas semanas.

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En síntesis