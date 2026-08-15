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Confirmado: Leonardo Suárez tiene nuevo equipo tras quedar libre de Pumas

A sus 30 años, el exatacante del conjunto Felino continuará su carrera en el futbol de Uruguay.

Leonardo Suárez abandona México para jugar en Uruguay
© Getty ImagesLeonardo Suárez abandona México para jugar en Uruguay

Leonardo Suárez continuará su carrera lejos de la Liga MX. El extremo argentino rescindió su contrato con Pumas a fines de junio de 2026 (el vínculo era hasta diciembre) tras no ser considerado y en las últimas horas se confirmó que jugará en el Boston River de Uruguay.

La noticia fue confirmada este mismo sábado 15 de agosto por el periodista Ramiro Soria y ratificada más tarde por César Luis Merlo. El acuerdo es total y la firma con su nuevo club está programada para inicios de la próxima semana. En principio, contrato por un año.

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Cabe recordar que Leo había salido a préstamo en 2025 para intentar ganar rodaje en Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en el equipo argentino tampoco pudo tener continuidad y ahora, a sus 30 años, intentará ser protagonista en la liga de Uruguay.

Suárez se despide del futbol mexicano con un título bajo el brazo, más precisamente el Torneo Apertura que consiguió como jugador del Club América en 2023.

Todos los equipos en los que jugó Leo Suárez

  • Boca Juniors
  • Villarreal
  • Real Valladolid
  • Mallorca
  • América
  • Santos Laguna
  • Pumas
  • Estudiantes de La Plata
  • Boston River
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En síntesis

  • Leonardo Suárez firmará por un año en Boston River de Uruguay.
  • Junio de 2026 fue la fecha en que rescindió su contrato con Pumas.
  • Apertura 2023 es el título que consiguió jugando para el Club América.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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