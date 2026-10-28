El representante del jugador de Pumas se expresó tras el revuelo de las últimas horas y adelantó lo que sigue.

Por estas semanas que corren, una de las incógnitas que más tiene ansioso al mundo auriazul es qué sucederá en Pumas con la continuidad de Robert Morales. El paraguayo ha sido de los valores más destacados del 2026 del equipo y nadie quiere perder tan pronto a una de las piezas claves del actual proyecto futbolístico.

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En las últimas horas, desde la prensa universitaria se había anticipado que la directiva aún no había ejecutado la opción de compra incluida en la cesión desde Toluca. Varios meses atrás se había informado que era inminente el fichaje definitivo, pero esta actualización del caso causó impaciencia entre los fans de Pumas.

En este contexto, ante tantos trascendidos y versiones sobre Robert Morales, quien salió a platicar fue el agente del jugador, que adelantó toda la verdad al respecto. Elvio Rojas, quien trabaja con el futbolista y tiene a cargo sus servicios, conversó con el programa paraguayo Once más Uno, donde aclaró lo que ocurre con él.

Elvio Rojas junto a Robert Morales.

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El representante aseguró que esta semana Pumas comenzó a mover ficha formalmente por la continuidad de Robert Morales. “La opción de compra del préstamo no era obligatoria. Ellos (Pumas) tienen tiempo hasta diciembre para hacer uso de la opción pero recién ahora están moviendo, porque también hay otros clubes que quieren contar con su concurso”, manifestó el entrevistado.

Ahora bien, durante la conversación radial, el agente del futbolista también reveló que Pumas y Toluca tienen un acuerdo total por la transferencia del delantero. En ese sentido, Rojas aseguró que lo que ahora hace dilatar el anuncio del fichaje definitivo de Robert Morales con los ‘Universitarios’ es justamente el trato personal.

“Ellos (Pumas) ya tienen un arreglo económico con Toluca, lo único que falta es el arreglo del buen contrato que ahora lógicamente ahora va a tener Robert una vez que sea ya jugador de Pumas. Depende exclusivamente de ellos”, sentenció el representante del paraguayo. De este modo, adelantó que apuntan a que el atacante tenga una sustancial mejora salarial en su próximo contrato.

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Por último, Elvio Rojas transmitió las buenas sensaciones que recibió de su jugador respecto a una estadía a largo plazo en Pumas UNAM. “Él nunca se dejó estar, siempre le dio con todo por el sueño que tenía, y ahora va a ser más que un premio para él. Él está feliz de estar rindiendo bien otra vez como el torneo pasado. Además, está muy contento y con ganas de volver a la convocatoria de Paraguay”, confesó sobre uno de los mejores delanteros que tiene la Liga MX.