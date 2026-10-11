Desde la llegada de César Huerta a Pumas para vivir su segunda etapa, hubo muchas críticas para el jugador, puesto que su molestia física le había impedido estar al 100%. Sin embargo, este domingo, en el duelo que más se esperaba, ante Cruz Azul, el “Chino” respondió para colgar el segundo gol de los auriazules en un momento crucial.

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El golazo de Chino Huerta

Apenas al minuto 10 del partido apareció Juninho para conseguir el 1-0, por lo que fue ahí que Huerta se dio confianza y al 16′ logró hacer el 2-0 para mantener a Pumas liderando el encuentro. El brasileño tenía el balón, pero le cometieron falta los defensores cementeros, por lo que se cae y aunque la pelota parecía perdida cayó a los pies del Chino.

El jugador del cuadro universitario recibe el esférico en la banda izquierda y cuando se sintió seguro soltó un potente disparo de pierna izquierda y Kevin Mier no pudo hacer nada para evitar esa primera anotación de Huerta con el conjunto del Pedregal. El Chino le respondió a la afición de la mejor manera y hasta ahora mantienen esa ventaja.

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En síntesis