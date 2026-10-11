Desde la llegada de César Huerta a Pumas para vivir su segunda etapa, hubo muchas críticas para el jugador, puesto que su molestia física le había impedido estar al 100%. Sin embargo, este domingo, en el duelo que más se esperaba, ante Cruz Azul, el “Chino” respondió para colgar el segundo gol de los auriazules en un momento crucial.
El golazo de Chino Huerta
Apenas al minuto 10 del partido apareció Juninho para conseguir el 1-0, por lo que fue ahí que Huerta se dio confianza y al 16′ logró hacer el 2-0 para mantener a Pumas liderando el encuentro. El brasileño tenía el balón, pero le cometieron falta los defensores cementeros, por lo que se cae y aunque la pelota parecía perdida cayó a los pies del Chino.
El jugador del cuadro universitario recibe el esférico en la banda izquierda y cuando se sintió seguro soltó un potente disparo de pierna izquierda y Kevin Mier no pudo hacer nada para evitar esa primera anotación de Huerta con el conjunto del Pedregal. El Chino le respondió a la afición de la mejor manera y hasta ahora mantienen esa ventaja.
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Esteban Solari buscará romper ante Cruz Azul la racha de Pumas que cinco entrenadores no pudieron cortar en Liga MX
En síntesis
- César Huerta marcó el segundo gol de Pumas contra Cruz Azul al minuto 16.
- Juninho abrió el marcador para el conjunto auriazul al minuto 10 del encuentro.
- Kevin Mier recibió el potente disparo de pierna izquierda que amplió la ventaja.