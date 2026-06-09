¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 9 de junio en la previa del Mundial 2026?

Este martes se empiezan a disputar los últimos partidos amistosos antes del comienzo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Faltan tan solo dos días para el comienzo del Mundial 2026 y las expectativas son cada vez más altas entre los aficionados. La cuenta regresiva está llegando a su fin y las selecciones buscan ultimar cada detalle antes de salir a competir por el trofeo más importante del futbol.

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Mientras tanto, los equipos continúan con su preparación final de cara al torneo. Los entrenadores aprovechan estos últimos amistosos para probar variantes, corregir errores y darle ritmo de competencia a sus futbolistas antes del debut oficial.

Este martes habrá una nueva jornada cargada de encuentros internacionales para aquellos seleccionados que buscan llegar al 100% de sus posibilidades al Mundial. Además, también habrá actividad para algunos países que no lograron clasificarse pero que continúan con su calendario de compromisos.

Una de las selecciones que saldrá a la cancha será Argentina, vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas al título. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará su último compromiso de preparación antes de enfocarse completamente en su estreno mundialista.

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La Albiceleste tendrá como rival a Islandia en un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles antes del debut. El primer partido de Argentina en el Mundial 2026 será el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Los amistosos internacionales de hoy (horario de México)

10:00 hs | RD Congo vs Chile

12:00 hs | Azerbaiyán vs San Marino

17:00 hs | Arabia Saudita vs Senegal

19:00 hs | Argentina vs Islandia

19:00 hs | Irak vs Venezuela

En sintesis

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni disputará hoy un amistoso ante Islandia.

dirigida por Lionel Scaloni disputará hoy un amistoso ante Islandia. El debut de Argentina en el Mundial 2026 será el próximo 16 de junio.

en el Mundial 2026 será el próximo 16 de junio. El partido entre Argentina vs Islandia se jugará hoy a las 19:00 horas.