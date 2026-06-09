¿Dónde y en qué estadio juegan RD Congo vs. Chile por el amistoso internacional?

RD Congo juega su último amistoso antes de su debut en el Mundial que será ante Portugal el próximo 17 de junio.

La Selección de Chile tendrá este martes un nuevo compromiso internacional cuando se enfrente a RD Congo en un encuentro amistoso que servirá para que ambos equipos continúen con sus respectivos procesos. El partido comenzará a las 10:00 hs de México y se disputará en territorio francés.

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Por un lado, RD Congo sigue trabajando de cara al Mundial 2026, una competencia en la que intentará convertirse en una de las sorpresas del torneo. Si bien no aparece entre los grandes candidatos, la selección africana confía en poder competir de igual a igual frente a rivales de gran nivel.

Su desafío no será sencillo, ya que quedó ubicada en un grupo muy complicado. En la fase inicial tendrá que enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz, y también a Uzbekistán, por lo que cada amistoso es clave para llegar de la mejor manera posible.

Chile, por su parte, atraviesa una realidad diferente. La Roja no logró clasificarse al Mundial 2026 y ya comenzó a pensar en el próximo proceso, buscando reconstruir un equipo que pueda volver a competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

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El encuentro se jugará en el Stade de la Source, estadio ubicado en la ciudad de Orleans, Francia. Su capacidad es de poco más de 7.000 personas y se inauguró en el año 1976.

Horarios de RD Congo vs Chile en distintos países

México: 10:00 hs

Colombia: 11:00 hs

Perú: 11:00 hs

Ecuador: 11:00 hs

Chile: 12:00 hs

Argentina: 13:00 hs

Uruguay: 13:00 hs

En sintesis

Chile enfrenta hoy a RD Congo a las 10:00 horas de México.

enfrenta hoy a RD Congo a las 10:00 horas de México. El partido amistoso se disputará en el Stade de la Source en Orleans, Francia.

en Orleans, Francia. La selección de RD Congo compartirá grupo en el Mundial con Portugal, Colombia y Uzbekistán.