¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional?

A solo dos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina continúa con su puesta a punto para defender el título conseguido en Qatar. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará este martes su último compromiso amistoso antes de comenzar oficialmente su participación en la Copa del Mundo.
La Albiceleste viene de una victoria por 2-0 frente a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, partido que le sirvió al DT para seguir probando variantes de cara a lo que se viene que será lo más importantes.
Por ese motivo, el encuentro frente a Islandia tendrá una importancia especial para el campeón del mundo. Más allá del resultado, el objetivo principal será llegar con buenas sensaciones al debut del próximo 16 de junio ante Argelia.
El partido se disputará en el Jordan-Hare Stadium, un imponente recinto ubicado en la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama, Estados Unidos. Allí, Argentina cerrará su preparación antes de enfocarse completamente en el desafío que representa una nueva Copa del Mundo.
Jordan-Hare Stadium (Auburns Tigers)
Cómo es el Jordan-Hare Stadium, sede del Argentina vs Islandia
El Jordan-Hare Stadium es uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos y se encuentra dentro del campus de la Universidad de Auburn, en Alabama. Habitualmente es utilizado para los partidos de futbol americano universitario del equipo Auburn Tigers y cuenta con una gran tradición dentro del deporte estadounidense.
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Actualmente, el estadio tiene una capacidad cercana a los 88 mil espectadores, lo que lo convierte en uno de los más grandes del futbol universitario de Estados Unidos y en uno de los recintos deportivos con mayor aforo del mundo.
En sintesis
- El técnico Lionel Scaloni dirigirá el último amistoso de Argentina previo al Mundial 2026.
- La Selección Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio.
- El partido se disputará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos.