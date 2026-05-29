Este es el salario de Jordan Carrillo, objetivo de América, Cruz Azul y Pumas para el Apertura 2026

El pase del futbolista de 24 años pertenece a Santos Laguna, pero no jugará para Los Guerreros el próximo semestre.

Jordan Carrillo Rodríguez fue uno de los jugadores sensación del Torneo Clausura 2026. El mediocampista ofensivo de 24 años fue figura de Pumas UNAM y, aunque no pudo coronar el semestre con el título, despertó el interés de grandes equipos en el país.

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El de Culiacán defendió la playera de los Felinos en condición de cedido, ya que su pase pertenece a Santos Laguna. La idea de Pumas es seguir contando con el futbolista a préstamo y, según reveló Axel Ramírez de Modo Guerrero, recibió el visto bueno para conservar seis meses más a Carrillo.

Jordan Carrillo se quedaría en Pumas (Getty Images)

No obstante, los rumores indican que clubes como América o el reciente campeón Cruz Azul tienen la intención de comprar la ficha de Jordan, tasada en 9 millones de euros por Santos Laguna. Ahora bien, ¿cuál es su salario?

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El salario de Jordan Carrillo en la Liga MX

Según el portal Salary Sport, Jordan Carillo tiene un salario semanal de 57.729 pesos mexicanos, lo que representa un sueldo anual de 3.001.908 pesos. De seguir en calidad de cedido en Pumas, este ingreso se mantendrá.

No obstante, si finalmente América o Cruz Azul terminan haciendo una oferta interesante y logran comprar al futbolista, se espera que dicha cifra se vea incrementada. Por el momento, el futuro de Carrillo sigue siendo Universitario.

Jordan Carrillo no va al Mundial 2026

A pesar de haber sido una de las grandes figuras del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con Pumas, la prensa ya adelantó que Jordan Carrillo no entró en la consideración de Javier Aguirre para la cita mundialista que comenzará el 11 de junio.

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En síntesis