Toluca supo hacer negocio con el fichaje de Sebastián Córdova a Pumas

Mientras todas las miradas del futbol estaban centradas en la tanda de penales del Mundial entre Marruecos y Países Bajos, el conjunto de Pumas dio a conocer de manera oficial a su primer refuerzo para el Apertura 2026. Con una imagen en sus redes sociales anunciaron la llegada de Sebastián Córdova procedente de Toluca.

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La afición auriazul no lo tomó del todo bien, ya que es otro mexicano que ha probado en otros clubes, pero que en el Pedregal le buscan oportunidad, así como lo hicieron con Alan Medina, José Juan Macías, Uriel Antuna e incluso Jordan Carrillo, pero ahora la situación es distinta porque en Tigres y Toluca no sumó minutos suficientes.

El negocio de Toluca con Sebastián Córdova

Y aunque los seguidores del cuadro universitario ya tienen un descontento con este fichaje, aún tendrán otro en cuestión económica. De acuerdo con la información del periodista de W Deportes, Diego Sandoval, la escuadra habría adquirido a Córdova de manera definitiva pagando su carta por 3.8 millones de dólares.

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El futbolista tendría un contrato de año y medio con la opción de extenderlo seis meses más. El tema aquí que podría causar disgusto es que cuando el futbolista llegó a los Diablos Rojos lo hizo como agente libre, por lo que sólo tuvieron que negociar su salario, pero con Pumas ganaron cerca de 67 millones de pesos con este elemento.

Cabe mencionar que no estaba tan recurrente en el cuadro de Antonio Mohamed, por lo que no era un futbolista que les funcionara del todo, pero en el cuadro auriazul lo ven como el caso de Robert Morales que podría dar la sorpresa con el estilo de juego de Esteban Solari en la búsqueda de conseguir su octava estrella.

En síntesis

Sebastián Córdova fue anunciado oficialmente como el primer refuerzo del club Pumas.

fue anunciado oficialmente como el primer refuerzo del club Pumas. El conjunto universitario adquirió al futbolista de forma definitiva por 3.8 millones de dólares .

. El jugador firmó un contrato por año y medio con la escuadra auriazul.