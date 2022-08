A 89 días para la Copa del Mundo de Qatar 2022, repasamos cuántas veces México no participó de la cita máxima del futbol.

¿Cuántas veces México no fue a un Mundial de Futbol?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, por lo que los fanáticos comienzan a ver todo tipo de estadísticas con sus selecciones. De esto no está exenta la selección nacional de México, equipo que tuvo que batallar para lograr ser uno de los mejores tres países de la Concacaf para confirmar su participación.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Tri ha tenido que sufrir para poder alcanzar el boleto para la cita máxima del futbol. A su vez, la selección mexicana no ha estado presente en cuatro mundiales, por lo que Bolavip repasamos los motivos que lo llevaron a no estar presentes en aquellas ediciones.

+ Copa del Mundo de Italia 1934

En plena Segunda Guerra Mundial se llevó adelante la segunda edición de la Copa del Mundo en Italia, país que finalmente se terminó consagrando como campeón. Por otro lado, en esta segunda edición México no se clasificó luego de perder ante en la final ante Estados Unidos por 4-2 en Roma.

+ Copa del Mundo de Francia 1938

La tercera edición de la Copa del Mundo volvía a llevarse adelante en Francia, la cual se encontraba invadida por Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. Para este mundial, México se unió al boicot y decidió no ir al certamen que finalmente le daría el bicampeonato a Italia.

+ Copa del Mundo de Alemania 1974

La Copa del Mundo de Alemania llegaba cuatro años después de que México había sido local. Sin embargo, tras haber sido sexto en aquella novena edición, la selección nacional no pudo clasificarse luego de quedar eliminada de ser tercera en la Liguilla de Concacaf que terminó ganando Haití.

+ Copa del Mundo de España 1982

Para la Copa de Mundo de España 1982 fue Italia quien volvió a reinar a nivel mundial luego de vencer a Alemania en la final. Sin embargo, para esta edición México volvió a quedar eliminado en la Liguilla de la Concacaf luego de que haya sido tercero detrás de El Salvador y Honduras.

+ Copa del Mundo de Italia 1990

El Mundial de 1990 volvió a encontrar a Alemania con la Copa del Mundo, pero México lo tuvo que ver desde la televisión luego de que haya sido descalificado. Esto se dio luego de que la Federación Mexicana de Futbol haya realizado una alineación indebida en las eliminatorias al Mundial Juvenil de Arabia 1989 luego de haber mentido en la edad de cuatro futbolistas. Tras las diferentes investigaciones, la FIFA no solo suspendió al Tri juvenil, sino que al resto de las selecciones con dos años sin la participación de torneos oficiales avalados por el máximo organismo, por lo que no pudo estar presentes de las eliminatorias.