¡Úsalos para ganar! No escondas tus rituales en Qatar 2022

El próximo domingo 20 de noviembre, con el partido entre Qatar y Ecuador, comenzará una nueva edición del torneo más importante de fútbol. El balón empezará a rodar en el Estadio Al Bayt de Jor y en ese preciso instante quedarán al descubierto todos los rituales…

Tener alguna creencia, cábala o ritual antes o durante los partidos no es nada raro. Algunos fanáticos las utilizan para combatir los nervios y otros porque creen, y están seguros, de que esas les ayudarán a sus equipos a ganar. ¿Quién no ha cerrado los ojos en un penalti importante? De seguro que la gran mayoría no ha resistido la presión y ha elegido saltarse el sufrimiento de esta manera.

¿Cuál será tu ritual para apoyar a México en Qatar 2022? Apúrense, que solo quedan 19 días para el pitazo inicial y las posibilidades están al alcance de la mano para todos los usuarios. Regístrense ahora en Codere.mx y obtengan hasta $3,000 en su primer depósito.

Elige tu ritual, elige Codere.