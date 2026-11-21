Rayados de Monterrey cumplió con su tarea en el cierre de la fase regular al vencer 2-0 a Pumas en condición de visitante gracias a un doblete de Luca Orellano. Con este valioso triunfo fuera de casa, el conjunto regiomontano aseguró el octavo puesto de la clasificación general y selló su boleto directo hacia la Liguilla del Apertura 2026.

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Al finalizar en la sexta posición de la tabla, el formato de competencia indica que Monterrey deberá enfrentarse de manera obligatoria al equipo que concluya como tercero absoluto del certamen. Por este motivo, el plantel dirigido por Matías Almeyda aún no conoce a su adversario y aguarda por el desenlace del resto de la jornada dominical.

Lo que debe esperar Rayados para conocer su rival de octavos de final

La lucha por el primer lugar de la clasificación está al rojo vivo entre tres instituciones históricas del fútbol mexicano. Cruz Azul lidera actualmente la tabla con 32 unidades, mientras Club América y Chivas de Guadalajara lo persiguen muy de cerca con 30 puntos cada uno, a la espera de resolver sus respectivos compromisos de cierre.

Porque un GOLAZO no era suficiente esta noche para Luca Orellano. 😤🇫🇮 Aquí les dejo el segundo GOL de los @Rayados, que están a las puertas de la Liguilla. 💥🤠 #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J17 | #UNAMMTY https://t.co/xNRqMCSfO6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

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El panorama terminará de aclararse luego de que América se mida ante Tigres UANL y tras el choque directo que protagonizarán Chivas y Cruz Azul este domingo. De esos marcadores saldrá el dueño definitivo de la cima y, por consiguiente, el rival que abrirá la serie en el Estadio BBVA.

En cuanto al calendario oficial de la fiesta grande, la eliminatoria de cuartos de final ya tiene sus fechas definidas por la Liga MX. Los partidos de ida se disputarán entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar el sábado 28 y el domingo 29 del mismo mes.

En síntesis

Rayados de Monterrey venció 1-0 a Pumas con gol de Luca Orellano y clasificó octavo.

venció a Pumas con gol de y clasificó octavo. Cruz Azul lidera el torneo con 32 puntos , seguido por América y Chivas con 30 .

lidera el torneo con , seguido por América y Chivas con . Los cuartos de final de Liga MX se jugarán del 25 al 29 de noviembre.