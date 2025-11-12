Mientras que en ofensiva el Monterrey se ha poblado de figuras y talento, la zona defensiva ha sido el gran talón de aquiles de los ‘Rayados’ en la temporada. En muchos partidos, el conjunto albiazul lograba convertir goles, pero al mismo tiempo encajaba otros y eso le terminaba costando resultados y lo llevaba a perder puntos, que lo alejaron del podio en el cierre del semestre.

Publicidad

Publicidad

En esta línea, parte de la junta directiva ha entendido que lo principal a reforzar para la siguiente temporada era, precisamente, la última línea del campo. Por ello, según ha trascendido esta noche, Daniel Alonso Aceves se convertiría en nuevo refuerzo de Monterrey, para sumarse a las filas de la escuadra regia y reforzar la marca y corregir falencias defensivas.

De acuerdo a lo revelado por Oscar Daca, reportero y conductor de Azteca Deportes con fuentes en Hidalgo, ya hay acuerdo con Pachuca para la llegada del futbolista de 24 años. Según la información que ha compartido, el anuncio se haría una vez finalizado el Torneo Apertura 2025, para que tanto Rayados como Tuzos se enfoquen primero de lleno en sus aspiraciones en el campeonato.

Aceves marcando a Berterame en un Monterrey-Pachuca [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Quién es Daniel Aceves, el presunto fichaje de Rayados para el 2026:

Daniel Alonso Aceves es un lateral izquierdo que puede desempeñarse como central izquierdo, con cualidades de polifuncional. Es categoría 2001, nacido en Huixquilucan, tiene buena altura y juego aéreo (1.80m), es zurdo y de buena pegada. Su fuerte es la marcación pero con el tiempo ha sabido pulir sus características de proyección en ataque, para mejorar sus movimientos como marcador de punta.

Formado en las fuerzas básicas de los ‘Tuzos’, Aceves ha salido dos veces del Pachuca en condición de cedido: ha generado experiencia en Real Oviedo cuando el equipo todavía jugaba en la segunda división de España, y posteriormente también tuvo un paso por Chicago Fire de la Major League Soccer de los Estados Unidos, donde pudo tener bastantes partidos también.

ver también Ex Rayados: la grave lesión que sufrió Maxi Meza en Boca – River y enmudeció la Bombonera

En el último semestre, el defensa ha tenido continuidad regular en el Pachuca: en el Apertura 2025 suma 15 encuentros disputados de los 17 que jugaron los Tuzos en la campaña, donde pudo además aportar 1 gol y 2 asistencias. En total, desde su debut en el club ha llegado a 68 presentaciones, con dos anotaciones y tres pases-gol en ese período. Si todo marcha tal lo revelado, pronto llegará a la Sultana del Norte para ayudar a crecer a los Rayados de Monterrey.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo Julián Quiñones: el fichaje estrella que negocia Tigres UANL para el Clausura 2026

En síntesis: