Matías Almeyda y Dennis Te Kloese comenzaron a marcar el rumbo del nuevo proyecto regio con decisiones fuertes puertas adentro.

Rayados atraviesa un momento complicado desde hace varios meses. Los malos resultados, las constantes críticas al plantel y la sensación de que el equipo perdió competitividad terminaron provocando cambios importantes dentro de la institución. La salida de José Antonio “Tato” Noriega marcó el inicio de una nueva etapa en Monterrey.

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Ante este panorama, la directiva cerró la llegada del neerlandés Dennis Te Kloese como nuevo hombre fuerte del proyecto deportivo. Además, Matías Almeyda será el entrenador elegido para encabezar esta reconstrucción y arribará en los próximos días para asumir el cargo en el club regiomontano.

Tanto el directivo como el técnico argentino consideran que Rayados necesita una transformación profunda. Por eso, ya comenzaron a definirse medidas relacionadas con disciplina, contratos y renovación del plantel, buscando devolverle intensidad y protagonismo al equipo.

Almeyda impondrá nuevas reglas y no negociará la disciplina

Según reveló Rubén Rodríguez en su columna de Mediotiempo, Matías Almeyda llegará con una postura firme dentro del vestidor. La intención del entrenador argentino será modificar dinámicas internas que considera perjudiciales para el grupo y establecer nuevas reglas desde el primer día de trabajo.

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El mensaje será claro: quien no esté comprometido con el proyecto no tendrá lugar dentro del equipo. Incluso, podrían buscarse salidas anticipadas para aquellos futbolistas que no acepten las nuevas normas.

Dennis Te Kloese quiere terminar con los contratos largos a veteranos

Otra de las medidas importantes pasará por la planificación deportiva y económica del club. De acuerdo con la información de la fuente citada anteriormente, Dennis Te Kloese buscará ponerle fin a los contratos largos y multimillonarios para futbolistas mayores de 30 años, una política que había sido cuestionada en los últimos años.

En sintesis

El directivo neerlandés Dennis Te Kloese asumió como el nuevo líder del proyecto deportivo de Rayados.

asumió como el nuevo líder del proyecto deportivo de Rayados. El director técnico argentino Matías Almeyda encabezará la reestructuración del club en los próximos días.

encabezará la reestructuración del club en los próximos días. Rubén Rodríguez reveló en Mediotiempo que se eliminarán los contratos largos a futbolistas veteranos.