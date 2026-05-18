El cuerpo técnico de Matías Almeyda con el que llega a dirigir a Rayados

Ya es un hecho que Matías Almeyda, después de no tener un buen resultado en el Sevilla, ahora dirigirá a Rayados de Monterrey. Los cambios que se hicieron en presidencia y directiva del plantel hicieron que este trato fuera posible. En esta ocasión las sensaciones con este DT son buenas por su pasado con Chivas en la Liga MX.

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El estratega también tuvo buenos resultados en Grecia, por lo que el mal paso que tuvo en LaLiga podría no ser precisamente por el estratega, sino más bien por lo que vive la plantilla en general. Es por eso que ahora tiene una oportunidad de volver a brillar en el futbol mexicano de la mano del conjunto regiomontano.

Pero esto, desde luego que no lo haría solo, ya que cuenta con un cuerpo técnico que lo respalda. Este lunes, el periodista Willie González reveló a los elementos que conforman el equipo del “Pelado” y con los cuales estaría llegando en los próximos días, siendo personas de toda la confianza del estratega para este torneo.

El cuerpo técnico de Matías Almeyda

De acuerdo con la fuente los auxiliares técnicos serán Daniel Vega, Erik Lamela y Agustín Zalazar, como su preparador físico estará Guido Bonini y finalmente su kinesiólogo es Fabio Álvarez; así con estos cinco elementos arribará Almeyda al conjunto de “La Pandilla” para encarar el Apertura 2026, por lo que pronto se sabrán noticias de posibles fichajes.

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El primero de sus auxiliares es un argentino que lo viene acompañando desde el AEK de Atenas, jugó en la MLS antes de retirarse y ex River Plate; el segundo fue delantero de clubes como el Tottenham y AS Roma; el tercero ha sido su mano derecha como analista y traductor en el esquema de juego, por lo que estarán apoyando al estratega en esta etapa.

En síntesis