Desde México, Sergio Ramos le dedica un mensaje a Jordi Alba tras anunciar su retiro del futbol

Esta semana comenzamos con una noticia que para un futbolista es uno de los dolores más grandes; retirarse del campo. Y es que en sus redes sociales a través de algunas palabras Jordi Alba, quien actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer, anunció su fecha de despedida. Desde luego que decenas de jugadores que lo vieron desarrollarse en el terreno, especialmente en el Barcelona y en la Selección Española, reaccionaron a estas palabras y le dedicaron mensajes muy emotivos de acuerdo a su gran carrera en el futbol.

Publicidad

Publicidad

Despedida de Jordi Alba

Algunas de las palabras del defensor para su despedida fueron las siguientes: “Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido ponerle fin a mi carrera profesional en el futbol al concluir esta temporada”. De esta manera, Jordi apuntó a que estaba en un momento en el que sabía que tenía que comenzar un camino distinto, ya que el futbol le regaló momentos muy buenos en todo este tiempo y era necesario emprender nuevos horizontes que lo llevaran a tomar el rol en este plano desde otra perspectiva.

“El futbol me ha dado absolutamente todo. Gracias a mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores del club y rivales que me impulsaron a dar lo mejor de mí”, mencionó. Justamente en este apartado uno de sus mayores contrincantes fue el Real Madrid y es que su mejor momento lo vivió con la camiseta del Barcelona, ahí uno de sus mayores rivales fue Sergio Ramos, con quien además compartía la zaga de la Selección Española cuando ambos eran convocados en esas épocas doradas.

ver también Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario con el que se retira Jordi Alba

El mensaje de Sergio Ramos a Jordi Alba

Es por eso que el jugador de Rayados de Monterrey, desde México, no podía dejar que este momento para uno de sus más grandes compañeros y rivales en la cancha pudiera despedirse sin dedicarle unas palabras de la gran admiración que siente por su carrera de 16 años en el futbol: “Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección. Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del futbol español”, se lee en el mensaje.

Publicidad

Publicidad

Para Sergio Ramos el futbol aún no acaba y sabe que entender una despedida de un compañero también significa que la suya está cerca de llegar y que el momento de seguir fuera de este deporte y con la familia no está tan lejano, es por eso que continua y termina sus palabras para Alba de la siguiente manera: “El futbol te echará de menos, pero te recordará siempre. Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother Jordi Alba”, concluye el zaguero central.