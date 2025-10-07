Es tendencia:
Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario con el que se retira Jordi Alba

El histórico futbolista español sigue los pasos de Sergio Busquets tras anunciar que no seguirá jugando profesionalmente una vez que termine la temporada.

Por Ramiro Canessa

Lionel Messi vs. Jordi Alba: salarios 2025.
© Getty ImagesLionel Messi vs. Jordi Alba: salarios 2025.

De a poco, son cada vez menos los futbolistas que formaron parte del mejor Barcelona de la historia del futbol. Hace unos días, Sergio Busquets anunció que se retirará y que no jugará más una vez que termine la temporada en Estados Unidos.

El mediocampista español, que ya había dejado Europa y decidió llegar a la MLS para reforzar al Inter Miami, pondrá fin a su increíble carrera en la que conquistó prácticamente todo lo que se podía lograr en el futbol.

Pero no será el único adiós: otro de los mejores laterales de la historia del club culé, Jordi Alba, también reveló que dirá adiós al fútbol profesional. “Gracias fútbol, gracias por tanto”, escribió el español en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video, donde se mostró muy conforme con todo lo que logró a lo largo de su carrera.

Alba tuvo la oportunidad de volver a compartir momentos en el campo con grandes amigos que se llevó del Barcelona en los últimos años y, además, tuvo el privilegio de ser uno de los mejores socios de Lionel Andrés Messi en ambas instituciones.

El salario con el que se retira Jordi Alba

Según GOAL, Jordi Alba percibe 28,846 dólares por semana mediante su contrato actual en Inter Miami. Su salario anual asciende a 1.5 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los futbolistas mejor remunerados del club estadounidense.

El español tuvo que resignar dinero para jugar en la MLS y estaba muy lejos de los 12 millones de dólares que percibe Messi en Inter Miami, priorizando la experiencia y la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol junto a sus compañeros y amigos.

