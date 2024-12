Rayados goleó por 5-1 a Atlético San Luis este sábado 7 de diciembre y se clasificó a la final del Apertura 2024. Ahora Monterrey espera por el vencedor de la serie entre Cruz Azul y América para saber contra quién disputará los partidos decisivos por el título.

Después de una primera mitad que terminó 0-0, a Rayados parecía que se le podía complicar la clasificación en la semifinal. Sin embargo, la Pandilla convirtió cinco goles en la segunda mitad y el resultado terminó siendo una goleada, algo que Domènec Torrent cree que fue injusto.

“Escandaloso y totalmente injusto (el resultado). Con Pumas llegaron cuatro veces y marcaron cinco, injusto el resultado; hoy un córner, un zapatazo de 40 metros, un zapatazo y le hace un extraño a nuestro portero, un autogol, llegaron cuatro veces e hicieron cinco goles”, manifestó el entrenador de Atlético San Luis en la conferencia de prensa.

El técnico español cree que la gran diferencia de Rayados la hace por su jerarquía individual y no por el juego colectivo: “Lo que pasa es que la calidad es la calidad. Entonces hay categorías, hay calidades, hay categorías de jugadores y normalmente, en eliminatorias, por la experiencia que tengo, los que tienen los buenos arriba normalmente terminan ganando”.

Doménec Torrent y Martín Demichelis (IMAGO)

Por último, Domènec Torrent cree que hay grandes diferencias entre el poderío de Rayados y los potosinos: “Somos el club que somos, y lo digo con mucho orgullo, porque a veces nosotros, como decís, aquí no tenemos la lana para fichar a tres ex Primera División de España, ¿no? Entonces, ellos sí que tienen un departamento de scouting espectacular, porque sacan jugadores de la chistera donde no los hay, y nosotros a competir. Va a ser muy difícil”.

Martín Demichelis, exultante tras la goleada de Rayados

Por otra parte, Martín Demichelis se mostró feliz de haber alcanzado la final con Rayados: “No solo ganamos. Seguramente es el camino que prefiere ver el hincha, vimos un equipo muy agresivo desde las presiones y las recuperaciones. Después se vio un resultado de cinco goles, pero de principio a fin creo que ganamos por supremacía ante un rival muy difícil”.

“Desde que llegué dije que veníamos muy ilusionados, éramos conscientes de que Rayados es un club que busca el protagonismo, pero el futbol no es fácil. Somos unos privilegiados los que hemos llegado hace poco. Agarrar un equipo y contribuir a la institución para romper esa racha de tres semifinales perdidas para poder llegar a una nueva final”, dijo el técnico argentino.