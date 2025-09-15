El ciclo de Martín Demichelis en Rayados no fue el mejor pese a números más que aceptables, pero, sin embargo, el equipo nunca encontró una estabilidad en cuanto al juego. Además, siempre el equipo estuvo en falta en los momentos importantes.

ver también Germán Berterame se mete en la historia grande de Rayados tras su gol ante Querétaro

Tras un paso agridulce por México, el ex jugador de la Selección Argentina podría tener una nueva oportunidad para hacerse cargo de un equipo. Y es que según el medio periodístico alemán, Kicker, el argentino estaría en el radar del Borussia Mönchengladbach, uno de los clubes más grandes de Alemania.

Y todo nace a raíz de que el Gladbach despidió este lunes a su ahora ex director técnico Gerardo Seoane. Los Potros son uno de los cuatro equipos que todavía no ganaron en la actual temporada que ya lleva tres jornadas. Tras la amarga derrota por 4-0 ante Werder Bremen, la directiva tomó la decisión de despedirlo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así lo comunicaron por redes sociales: “Tras una revisión exhaustiva de nuestro inicio de temporada, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un cambio de entrenador. Tras diez partidos de Bundesliga seguidos sin ganar, hemos perdido la fe en que la recuperación con Gerardo pueda tener éxito“.

Cabe recordar que Micho ya tiene experiencia dirigiendo en tierras germanas ya que antes de dirigir el primer equipo de River Plate en Argentina, el ex defensa estuvo a cargo de la división reserva del Bayern Munich, donde estuvo entre 2021 y 2023.

Publicidad

Publicidad

ver también Domenec Torrent anuncia llegada de Anthony Martial a México y detalla su forma física actual

¿Cómo fue el ciclo de Martín Demichelis en Rayados?

En la institución regiomontana, el ex entrenador del Millonario estuvo a cargo en 43 partidos, en los que obtuvo 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, significando un 55,04% de efectividad. Fue subcampeón del Apertura 2024, donde perdió la definición contra América.