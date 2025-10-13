Martín Demichelis se encuentra sin trabajo aún luego de su salida a mitad de año de Rayados, luego no poder coronarse campeón del Clausura 2025 y tener un andar muy irregular. Domenec Torrent sucedió al argentino y dirigió al equipo desde el Mundial de Clubes 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde México, Sergio Ramos le dedica un mensaje a Jordi Alba tras anunciar su retiro del futbol

Ahora, para abrir un nuevo capítulo de su vida tras la separación de su pareja, Evangelina Anderson, el ex DT de River Plate abrió su cuenta de Instagram. Con una foto propia saludó a los seguidores en la red social: “Bienvenidos a mi cuenta oficial !“.

El posteo se llenó de likes y comentarios, la mayoría de ellos positivos y dándole la bienvenida a la red social. Incluyo muchos aficionados del Millonario piden por su vuelta tras su tormentosa salida en 2024. Sin embargo, hubo un comentario muy detallado que empañó el posteo.

Así fue el polémico mensaje redactado por el usuario @anises789: “Lástima que no había Instagram cuando conociste a la Anderson,te hubiera avisado que te engañaba con Marcos Angeleri,él jugador de Estudiantes de la Plata,con Germán Denis,de Independiente,con el bailarín colombiano del bailando y obviamente creo que ya te enteraste con Marcelo Hugo Tinelli,te hubiera contado el oscuro pasado de Evangelina en Chile con un novio brasileño,que ABORTO un hijo que esperaba de un bailarín Martin WITTY, que también anduvo con Miguel del SEL, Diego Díaz,el ex jugador ahora periodista, qué lástima,vos en Alemania no sabías lo que hacía ésta acá,famosa en las concentraciones del fútbol argentino, también creo que anduvo con Garcé, el que llevaron al mundial y obvio que es verdad lo de Paredes,para mí se conocen de Europa y por algo él volvió tan joven a la Argentina!!!“.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el DT ya siente el rigor de las redes sociales, donde se puede escribir cualquier tipo de comentario sin tapujos, muchos de ellos desde el anonimato. Quedará en el estratega la atención que le dará de cara a lo que vaya publicando.

ver también Revelan la historia oculta de cómo Rayados le ‘robó’ a Anthony Martial a Pumas UNAM

¿Cómo fue el ciclo de Martín Demichelis en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, fueron 43 los partidos dirigidos por el argentino en el cuadro albiazul, donde cosechó 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, significando el 55,04% de los puntos. No logró títulos, pero fue subcampeón del Apertura 2024 y llegó a cuartos de final del Clausura 2025.