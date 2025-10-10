Iker Fimbres estará presente este sábado en el partido clave de la Selección Mexicana ante Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20. El centrocampista de Rayados ha tenido un gran rendimiento en el torneo y busca seguir avanzando.

Publicidad

Publicidad

Con 20 años, Iker Fimbres forma un mediocampo de mucha calidad junto a Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas en el Mundial Sub-20. Este 2025 ha sido clave para que el joven tome continuidad y el futbolista le agradeció en parte a Martín Demichelis.

ver también Revelan la historia oculta de cómo Rayados le ‘robó’ a Anthony Martial a Pumas UNAM

Si bien Iker Fimbres debutó con Rayados en 2024 de la mano de Fernando Ortiz, el joven valoró que Martín Demichelis le dio más minutos: “Me dejó muchas cosas, fue el que más minutos me dio y aprendí mucho de él, me decía que hiciera lo que yo sabía y aprendí a disfrutar y a meterle con todo“.

“El mejor consejo que me daba es que siempre disfrutara y que las cosas me iban a salir tarde o temprano porque tenía calidad”, expresó el futbolista de México Sub-20 en una entrevista con Mediotiempo. Por otro lado, Iker Fimbres señaló algunos detalles que aprendió con Sergio Canales.

Publicidad

Publicidad

Iker Fimbres en el Mundial Sub-20 (JAM Media)

“Son muchas cosas que uno le aprende, simplemente de verlo cómo trabaja, cómo es en el día a día. Es bonito porque te hace crecer en todos los aspectos. Te hace ver que todos los detalles importan“, agregó el centrocampista de 20 años que busca clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20.

Iker Fimbres sobre el Mundial Sub-20

“En sí el torneo está bueno, hemos estado bien en todos los partidos, hemos demostrado mucha sangre y hemos estado unidos en todo momento y estamos contentos”, manifestó Iker Fimbres, quien dirá presente este sábado en el partido de México ante Argentina por los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

Por último, el jugador de Rayados mencionó cómo se siente al jugar con Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, futbolistas que ya han sumado minutos en la mayor: “Te suma mucho trabajar con ese tipo de jugadores que tienen esa experiencia, te suma en todos los aspectos porque se ve madurez en el campo y afuera”.