Rayados no pudo sostener la ventaja que logró en la ida y quedó eliminado este sábado de la Liga MX luego de perder por 3-2 con Toluca. Después de varias semanas de rumores, Sergio Ramos terminó confirmando luego del partido que este fue su último encuentro con la Pandilla.

El español convirtió uno de los dos goles de Monterrey en el Nemesio Díez, pero no fue suficiente para que el equipo de Domènec Torrent clasifique a la final del Apertura 2025. De esta manera, Sergio Ramos abandonará México sin poder conseguir su objetivo: ganar un título.

Unas horas después de la eliminación, la leyenda del Real Madrid le envió un mensaje a la afición de Rayados a través de sus redes sociales: “Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol”.

“La pena más grande es no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!“, concluyó Sergio Ramos en su mensaje tras el partido en el Nemesio Díez frente a Toluca.

El mensaje de Sergio Ramos (@sergioramos)

Si bien no se sabía de manera oficial, en los últimos días ya se había filtrado la información de que el español no continuaría en Rayados y esto provocó reacciones negativas de los aficionados. Aún no se sabe cuál será el nuevo destino de Sergio Ramos.

El paso de Sergio Ramos en Rayados

El español se despide de Monterrey sin poder ganar un título, pero tampoco pudo disputar una final de la Liga MX. Sergio Ramos se hizo presente en 34 partidos en total con la playera de la Pandilla y convirtió un total de 8 goles en 2025.

