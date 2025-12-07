Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Toluca provoca a Rayados con un mensaje directo para Sergio Ramos tras la eliminación

Toluca no solo eliminó a Rayados del Apertura 2025, sino que cerró la noche con una burla directa que apuntó a Sergio Ramos y encendió las redes.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Toluca celebró su pase a la final con una burla dirigida a Sergio Ramos y Rayados tras el 3-2 en el Nemesio Díez.
© Getty ImagesToluca celebró su pase a la final con una burla dirigida a Sergio Ramos y Rayados tras el 3-2 en el Nemesio Díez.

Toluca llegó a su segunda final consecutiva del futbol mexicano y lo hizo demostrando, una vez más, que es el equipo más sólido del país en la actualidad. Los Diablos Rojos eliminaron a Rayados de Monterrey en semifinales y ahora van por el ansiado bicampeonato. La confianza del plantel y el gran momento futbolístico hacen soñar a toda su afición con cerrar el año levantando otro título.

Publicidad
Tweet placeholder

El conjunto escarlata venció 3-2 a los regios en una noche vibrante en el Nemesio Díez. Si bien habían perdido 1-0 el partido de ida en el Gigante de Acero, su liderato en la temporada regular les permitió avanzar por ventaja deportiva.

Se vivió un clima espectacular en La Bombonera, donde la afición de Toluca volvió a demostrar su peso en las fases decisivas del torneo. La energía que se generó en la casa de los Diablos Rojos fue determinante, y el equipo de Antonio Mohamed respondió con carácter y personalidad para meterse nuevamente en la final.

Publicidad

El triunfo reafirmó el excelente funcionamiento del equipo y dejó en claro que para derrotar a este Toluca hay que jugar al máximo nivel. Los jugadores mostraron compromiso, intensidad y una enorme fortaleza mental en los momentos más difíciles de la serie.

Una vez consumada la clasificación, la cuenta oficial de Toluca encendió el ambiente en redes sociales. Los Diablos publicaron una burla directa hacia Rayados que rápidamente se viralizó. El posteo superó las 600.000 visualizaciones y generó un intenso debate entre ambas aficiones, que se cruzaron durante horas en la plataforma.

Así se burló Toluca de Rayados

Antonio Mohamed explota contra el arbitraje y lanza dardo a Rayados tras la clasificación de Toluca a la final

ver también

Antonio Mohamed explota contra el arbitraje y lanza dardo a Rayados tras la clasificación de Toluca a la final

El posteo de Toluca decía: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Sergio Ramos. El detalle picante fue que el español había mandado a callar a la afición escarlata tras marcar su gol de penal minutos antes, por lo que el mensaje del club se tomó como una respuesta directa y cargada de ironía.

Publicidad

En síntesis

  • Toluca eliminó a Rayados de Monterrey en semifinales, accediendo a su segunda final consecutiva.
  • El equipo escarlata de Antonio Mohamed ganó 3-2 en el Nemesio Díez el partido de vuelta.
  • Toluca publicó: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, en burla directa a Rayados.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación de Rayados ante Toluca
Rayados de Monterrey

El mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación de Rayados ante Toluca

Sergio Ramos confirma su futuro tras la eliminación de Rayados en el Apertura 2025
Rayados de Monterrey

Sergio Ramos confirma su futuro tras la eliminación de Rayados en el Apertura 2025

Ramos no se iría solo: el jugador de Rayados que tampoco se quedaría en 2026
Rayados de Monterrey

Ramos no se iría solo: el jugador de Rayados que tampoco se quedaría en 2026

David Faitelson eligió a su favorito para la final de la Liga MX
Liga MX

David Faitelson eligió a su favorito para la final de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo