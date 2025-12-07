Toluca llegó a su segunda final consecutiva del futbol mexicano y lo hizo demostrando, una vez más, que es el equipo más sólido del país en la actualidad. Los Diablos Rojos eliminaron a Rayados de Monterrey en semifinales y ahora van por el ansiado bicampeonato. La confianza del plantel y el gran momento futbolístico hacen soñar a toda su afición con cerrar el año levantando otro título.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El conjunto escarlata venció 3-2 a los regios en una noche vibrante en el Nemesio Díez. Si bien habían perdido 1-0 el partido de ida en el Gigante de Acero, su liderato en la temporada regular les permitió avanzar por ventaja deportiva.

Se vivió un clima espectacular en La Bombonera, donde la afición de Toluca volvió a demostrar su peso en las fases decisivas del torneo. La energía que se generó en la casa de los Diablos Rojos fue determinante, y el equipo de Antonio Mohamed respondió con carácter y personalidad para meterse nuevamente en la final.

Publicidad

Publicidad

El triunfo reafirmó el excelente funcionamiento del equipo y dejó en claro que para derrotar a este Toluca hay que jugar al máximo nivel. Los jugadores mostraron compromiso, intensidad y una enorme fortaleza mental en los momentos más difíciles de la serie.

Una vez consumada la clasificación, la cuenta oficial de Toluca encendió el ambiente en redes sociales. Los Diablos publicaron una burla directa hacia Rayados que rápidamente se viralizó. El posteo superó las 600.000 visualizaciones y generó un intenso debate entre ambas aficiones, que se cruzaron durante horas en la plataforma.

Así se burló Toluca de Rayados

ver también Antonio Mohamed explota contra el arbitraje y lanza dardo a Rayados tras la clasificación de Toluca a la final

El posteo de Toluca decía: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Sergio Ramos. El detalle picante fue que el español había mandado a callar a la afición escarlata tras marcar su gol de penal minutos antes, por lo que el mensaje del club se tomó como una respuesta directa y cargada de ironía.

Publicidad

Publicidad

En síntesis