Si hay alguien a quien la afición de Rayados de Monterrey nunca olvidará en la historia del club es a Humberto Suazo, el máximo anotador del equipo, quien hasta 2021 mantuvo ese título en el conjunto regiomontano, tras 121 anotaciones en su historia con el club, hasta que llegó Rogelio Funes Mori y le quitó ese récord, pero aún así su nombre está en la historia.

Lamentablemente, la carrera de Funes siguió y pese a lo que le dio a la institución el nombre del “Chupete” sí es uno de los que no se borra aún cuando ya no tenga el mote de máximo goleador de la institución. Es por ello, que la noticia de su retiro del futbol cayó de sorpresa a todos los aficionados regiomontanos que lo recuerdan con cariño.

Actualmente, “Chupete” Suazo era jugador de San Luis en la Primera B de Chile, el delantero de 44 años de edad llevaba cuatro meses sin tener actividad con la plantilla. Con este conjunto ya había tenido una etapa hace poco más de 20 años, es decir, en 2003, justo antes de hacer historia en la Liga MX con Monterrey. Su último duelo disputado fue precisamente ayer lunes 13 de octubre en el empate a ceros con el Recoleta.

¿Cuándo se retira el “Chupete” Suazo”?

Fue precisamente ahí donde mencionó que su etapa en el futbol estaba a punto de terminar y dio a conocer que la fecha definitiva para ello sería el próximo viernes 24 de octubre cuando se dispute el duelo en casa de San Luis ante Deportes Copiapó. Así con dos títulos en las vitrinas de Rayados de Liga MX y tres más en Concachampions, así se despedirá el “Chupete”.

Chupete Suazo dice adiós al futbol

Las palabras que dio Suazo al canal de TNT Sports en Chile refirieron a que su idea era decir adiós al futbol estando en casa y dejó en claro que incluso ya había tenido tiempo extra: “Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente frente a Copiapó (…) La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta”, finalizó.