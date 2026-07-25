Tras el Campeón de Campeones, se reanuda la acción en la Liga MX. Acá te contamos cómo ver este bonito cruce.

La jornada 2 del Apertura 2026 se muda a Torreón para vivir un atrapante enfrentamiento entre dos viejos conocidos por su pasado juntos en el Grupo Orlegi. Santos Laguna recibirá a Atlas este sábado por la noche en un Estadio Corona de buena entrada, por la continuidad de la actividad de esta fecha de la Liga MX.

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¿Cómo llegan Santos Laguna y Atlas al juego del Apertura 2026?

Los ‘Guerreros’ arriban a este encuentro luego de sufrir una dolorosa derrota en su estreno en el torneo, donde cayeron por 3-2 ante Monterrey fuera de casa. Los dirigidos por Renato Paiva se coloca en la 13° posición del campeonato, con 0 puntos hasta el momento.

Los ‘Zorros’ alcanzan este desafío después de conseguir una victoria importante en su debut en la liga, donde vencieron por 3-2 a León en condición de visitante. El conjunto de Hernán Crespo se ubica en el 5° lugar de la tabla del certamen, con 3 unidades hasta aquí.

Santos Laguna y Atlas se miden en el Corona [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Santos Laguna vs. Atlas por el Apertura 2026?

El partido Santos Laguna vs. Atlas se llevará a cabo HOY sábado 25 de julio, con sede en el Estadio Corona, por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, en simultáneo al cruce entre Tigres y Atlético San Luis.

¿Dónde ver EN VIVO Santos Laguna vs. Atlas por TV en México?

El partido Santos Laguna vs. Atlas se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del suelo nacional, por televisión, a través de la señal internacional de ESPN. El canal de cable será el único que pasará el compromiso del Apertura 2026, ya que no irá por ninguno de los de TV abierta.

¿Dónde ver EN VIVO Santos Laguna vs. Atlas por Internet en México?

El partido Santos Laguna vs. Atlas contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano, en forma online, de la plataforma paga Disney+ Premium. Además, el encuentro de la jornada 2 de la fase regular también se podrá seguir por medio de la plataforma paga ViX Premium.