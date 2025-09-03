El arribo de Sergio Ramos a Rayados significó un golpe sobre la mesa y el club sumó un líder dentro de la cancha que impone respeto para propios y ajenos. Con 39 años, el futbolista está a la par del resto de jugadores de la Liga MX y es una referencia en la constancia y disciplina.

En diálogo con Pablo Motos en una entrevista para El Hormiguero, el multicampeón con Real Madrid y Campeón del Mundo con la Selección Española en 2010, ahondó en sus cuidados para competir y sobre su nueva vida en territorio mexicano.

‘Así inició el español: ‘La gastronomía es maravillosa, siento que la comida mexicana me gusta, los taquitos que te preparan, el cilantro, pero yo lo descarto un poquito porque mi dieta sigue siendo la misma, equilibrada, siempre lo mismo“.

Además, agregó: “Soy un moplo pesado repitiendo siempre lo mismo, no soy de innovar. He probado un poco de todo, pero no soy muy de picante. A mí mujer sí, le encanta la comida mexicana. Pero yo no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha, el pollo, el aguacate, de los piñones y de lo que llevo comiendo hace 20 años“.

Por último, subrayó cómo lleva adelante esta cuestión: “No estoy para innovar. Cuando llevas tantos con tanta disciplina y lo que es una rutina lo has hecho hábito, el cuerpo te lo pide. Cuando estás de vacaciones, el cuerpo te lo pide. Como dos días mal y ya necesito comer bien”.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

Cabe recordar que el torneo mexicano tendrá un parate por la Fecha FIFA. El cuadro regiomontano jugará por la Jornada 8 del Apertura 2025 el próximo domingo 14 de septiembre de visitante ante Querétaro en el Estadio La Corregidora.