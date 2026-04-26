Mientras en Xolos gana 2,4 millones, el salario que podría ganar Gilberto Mora en Rayados

Gilberto Mora comenzó a ser vinculado en las últimas horas con Rayados de Monterrey pensando en la próxima temporada, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos que sacuda por completo a la Liga MX. Su nombre empieza a ganar cada vez más fuerza en el mercado.

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La versión tomó mayor relevancia luego de lo que comentó el periodista Adolfo Peñaloza, de TUDN: “Pues nada… que la joya del futbol mexicano Gilberto Mora huele a Rayado”, una frase que encendió rápidamente la ilusión en Monterrey.

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Actualmente, el joven talento pertenece a Xolos de Tijuana, donde todavía percibe un salario muy bajo en comparación con su proyección. Según el portal Vox Informa, Mora sigue cobrando como menor de edad, con un sueldo anual de 2,4 millones de pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a 10.000 dólares.

Lo que podría darle Rayados

Sin embargo, el panorama cambiaría por completo en caso de concretarse su llegada a Rayados. Al pasar a uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano, su salario podría dar un salto importante y acercarse al millón o incluso a los 2 millones de dólares anuales, acorde a su potencial y proyección.

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Más allá del interés dentro de México, Mora también fue vinculado en los últimos meses con gigantes del fútbol europeo, lo que confirma el nivel de expectativa que genera. Aun así, no se descarta que antes de dar el salto al exterior, el juvenil dé un paso intermedio dentro de la Liga MX para consolidarse y seguir creciendo.

Por ahora no hay nada cerrado, pero lo cierto es que su nombre ya está en el centro de la escena y cualquier movimiento podría marcar un antes y un después en el próximo mercado de pases.

En sintesis

Gilberto Mora percibe un sueldo anual de 2,4 millones de pesos mexicanos en Xolos.

percibe un sueldo anual de de pesos mexicanos en Xolos. El periodista Adolfo Peñaloza vinculó al juvenil de Tijuana con un posible traspaso a Rayados .

vinculó al juvenil de Tijuana con un posible traspaso a . Su salario podría alcanzar los 2 millones de dólares anuales de concretarse su llegada a Monterrey.