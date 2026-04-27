Guillermo Ochoa sueña con jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Falta un poco más de un mes para el inicio de la cita ya que el próximo 11 de junio el Tri jugará frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

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‘Memo’ Ochoa firmó con el AEL Limassol de Chipre en la última temporada y está por verse si Javier Aguirre lo termina convocando para el Mundial. En las últimas horas, el histórico portero mexicano reveló que tuvo posibilidades de volver a la Liga MX pero no lo hizo por fidelidad al América.

Las declaraciones de Memo Ochoa

“América para mí es mi corazón, es mi casa, fue el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador y forjó mi carácter para enfrentarme a la vida. Tanto es lo que siento por el club y mi amor por el club, que hubo opciones para regresar a México y en ningún momento las consideré“, dijo en un principio en TUDN.

“Yo tengo esa lealtad con el club. Estoy muy feliz de haber elegido otras opciones como Chipre en lugar de jugar para otro club que no sea el América”, agregó Guillermo Ochoa en la entrevista.

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Guillermo Ochoa en su segundo ciclo con el América (Getty Images)

El portero que sueña con jugar su sexto Mundial disputó 425 partidos con Las Águilas en sus dos ciclos en Coapa: el primero de 2003 hasta 2011 y el segundo de 2019 a 2022. Por último, ‘Memo’ Ochoa mencionó que podría retirarse de su carrera luego de la Copa del Mundo.

“Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, el irme tranquilo, mi cabeza, mi cuerpo, mi familia y mi gente están preparados”, concluyó el portero.

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En síntesis