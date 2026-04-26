El mensaje de la directiva de Rayados a la afición tras el fracaso en el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados recibió un duro cachetazo por parte del sotanero del torneo, Santos Laguna, al caer sin atenuantes por 3-0 en condición de visitante en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón.

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Tras el vergonzoso resultado, la directiva de los Albiazules lanzó un comunicado a través de las redes sociales del equipo, donde se disculparon con la afición por la actuación del equipo en el actual torneo, prometieron cambios y decisiones que se anunciarán pronto y agradecieron el apoyo.

Así iniciaron: “En el Club de Futbol Monterrey Rayados reconocemos con claridad que los resultados y el desempeño obtenidos por nuestro equipo varonil en el presente torneo no corresponden con lo que busca nuestro Club, ni con lo que merece y exige nuestra Afición“.

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Además, agregaron: “Estamos, de inmediato, trabajando con responsabilidad y enfoque en las acciones necesarias para retomar el nivel competitivo que buscamos. En fechas próximas informaremos decisiones alineadas y orientadas a fortalecer nuestra estructura deportiva“.

Por último, aseveraron: “A nuestra Afición le agradecemos su apoyo permanente, así como la exigencia con la que impulsa a esta Institución a trascender. Nuestra prioridad mantiene su foco en ser competitivos, lograr los objetivos y mantener a la institución sólida, viable en el tiempo y que sea razón de orgullo para todos los que pertenecemos al Monterrey“.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos de Santos Laguna,

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En síntesis