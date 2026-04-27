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¿Se despidió de Cruz Azul? Erik Lira habló tras el triunfo ante Necaxa: “Muchos sentimientos”

Erik Lira apunta a ser convocado por Javier Aguirre y, en ese caso, no podría jugar la Liguilla con Cruz Azul.

Erik Lira podría haber jugado su último partido en Cruz Azul
© Getty ImagesErik Lira podría haber jugado su último partido en Cruz Azul

Cruz Azul goleó por 4-1 a Necaxa este domingo. Con este triunfo, La Máquina se aseguró el tercer lugar en la clasificación de la Liga MX y además obtuvo el millón de dólares por segundo año consecutivo por haber sido el mejor equipo en la tabla de la temporada.

Cruz Azul se enfrentará con Atlas por los cuartos de final de la Liguilla. El club cementero tendrá problemas en la Fiesta Grande porque se presupone que no podrá contar con Erik Lira y Carlos Rodríguez, quienes serán convocados por Javier Aguirre para comenzar a entrenar de cara al Mundial 2026.

La palabra de Erik Lira

Por esta razón, y pensando en su futuro, Erik Lira envió un mensaje que sonó a despedida tras el partido ante Necaxa: “Agradecerles, la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Fue un buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año”.

“Es mucho esfuerzo no solamente de los jugadores sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, agregó el centrocampista en entrevista con TUDN.

Por otra parte, Erik Lira se refirió a su futuro, el Mundial 2026 y la posibilidad de jugar en Europa: “Estoy trabajando para eso. Si bien son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista, y estoy seguro de que México hará historia y estoy seguro de que no solamente yo, los que estén adentro daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”.

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Erik Lira es seguido en Europa

FOX Sports reportó que Luciano Zavagno, ojeador del City Group, estuvo presente en el Estadio Azteca este domingo en el partido de Cruz Azul ante Necaxa junto con Mauricio Medrano, el agente de Erik Lira. El centrocampista de La Máquina es seguido de cerca y podría continuar su carrera en el Viejo Continente luego del Mundial.

En síntesis

  • Cruz Azul goleó 4-1 a Necaxa este domingo y aseguró el tercer lugar general.
  • Erik Lira podría haberse despedido de Cruz Azul tras el partido.
  • Erik Lira apunta a jugar el Mundial y luego irse a Europa.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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