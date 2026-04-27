Este domingo finalizó la temporada de Rayados y ya este lunes se esperan anuncios oficiales de cara al futuro inmediato del club regiomontano. Algunos futbolistas no seguirán en Monterrey, pero también llegará un nuevo entrenador y habrá modificaciones en la directiva.

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De acuerdo a lo revelado por el periodista Willie González, Rayados anunciará este lunes oficialmente la salida de José Antonio Noriega y de Héctor Lara, actuales Presidente Deportivo y Director Deportivo de la institución. En el caso del segundo, Walter Erviti lo reemplazaría.

El comunicador detalló que la idea es que este mediodía en México se anuncie oficialmente que Walter Erviti será el nuevo Director Deportivo de Monterrey. El argentino, y ex jugador del equipo, llegó hace unos meses al club cuando se dio la salida de Domènec Torrent y quedó como interino Nicolás Sánchez.

¿Qué haría Walter Erviti en su cargo?

La idea inicial de Monterrey era que Walter Erviti esté como directivo, pero estos últimos meses fue auxiliar de Nico Sánchez por pedido expreso del técnico. Una vez consumada la temporada, ahora sí el argentino se convertiría oficialmente en el Director Deportivo del conjunto regiomontano.

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[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]



Siguen haciendo entrevistas para ver quién será el presidente deportivo de Rayados. pic.twitter.com/hfAHHaUv00 — Willie González (@WillieGzz) April 27, 2026

Según Willie González, Walter Erviti solo se encargaría del primer equipo varonil. Mientras tanto, los dueños de Rayados aún no confirmarían al Presidente Deportivo porque todavía continúan realizando distintas entrevistas para el hombre que reemplace en el cargo a Tato Noriega.

De esta manera es que se empiezan a producir los distintos cambios en el organigrama de la institución. Pero también se espera que haya modificaciones en el plantel y uno de los temas principales es si Sergio Canales continuará o no con el equipo.

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En síntesis