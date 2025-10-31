El Necaxa regresará este viernes al Estadio Victoria para disputar, quizás, su último encuentro en casa en el Torneo Apertura 2025. Los ‘Rayos’ están prácticamente fuera de la fase final, y se jugarán esta tarde-noche la última ficha para mantener viva la ilusión (poco tangible) de que una hazaña es posible. Sin embargo, es una realidad que el escenario lo tiene más fuera que dentro.

Publicidad

Publicidad

En el día de la fecha, el conjunto rojiblanco recibirá a Santos Laguna, último equipo que está clasificando al Play-In del campeonato: los ‘Guerreros’ ocupan el décimo lugar y, en caso de empatar o ganar hoy, dejarán eliminado a Necaxa de la competencia. Si bien es remota, si el dueño de casa quiere aspirar a una chance de seguir en carrera, hoy debe sumar de a tres con total obligación.

Para colmo, algunos de adentro del predio necaxista ya se ven prácticamente eliminados. Se pudo saber que un jugador de los ‘Rayos’ ya comenzó a despedirse del club, puesto que su salida al final del torneo es un hecho y esta tarde sería su última presentación en el Estadio Victoria, con la afición rojiblanca presente, por lo que vive de manera diferente esta jornada en Aguascalientes.

Según reveló el periodista Edgar Martínez, corresponsal de AS México, Johan Rojas ya dijo adiós y tendrá este viernes sus últimos minutos como local como futbolista de Necaxa. El extremo colombiano debe regresar a los Rayados de Monterrey al finalizar la campaña, y esta sería su última vez pisando el campo de juego de la casa de los Rayos. Por ello, anticipó su despedida.

Publicidad

Publicidad

Incluso, de acuerdo al reporte del cronista, el delantero dejó un mensaje puertas adentro antes del juego con Santos Laguna. “Un hermoso viaje que termina hoy, muchas gracias Estadio Victoria por permitirme ser feliz”, habría comunicado Rojas internamente, previo a su cotejo final en cancha del Necaxa. Su cesión no tiene opción de compra y tendrá que volver al club dueño de su pase.

Durante su préstamo de un año en Necaxa (con un receso en Rayados durante el Mundial de Clubes), Johan Rojas aportó 2 goles y 2 asistencias en 29 encuentros, además de recibir cuatro cartones amarillos. En ese período, sumó 1.405 minutos, poco más de quince juegos completos si consideramos noventa minutos por partido. A partir de enero, en Monterrey decidirán el futuro del colombiano.

¿A qué hora y dónde ver Necaxa vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?

El encuentro entre los ‘Rayos’ y los ‘Guerreros’ se llevará a cabo HOY viernes 31 de octubre, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, desde las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego se podrá sintonizar por Azteca 7, Claro Sports, Pluto TV, ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Publicidad