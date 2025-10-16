El Clasico Joven del sábado por la noche tendrá como “previa” uno de los grandes compromisos de la fecha: Monterrey recibirá a Pumas UNAM en el Estadio BBVA, en uno de los cruces top de esta decimotercera jornada del Torneo Apertura 2025. Los ‘Rayados’ y los ‘Universitarios’ irán en busca de un triunfo impostergable para sus aspiraciones.

Además del enfrentamiento entre dos clubes históricos y repletas de figuras, uno de los condimentos más atractivos de este Monterrey-Pumas reside en todo el ‘morbo’ que generó la novela Anthony Martial: el francés que llegó a Rayados en esta ventana de transferencias de verano fue tildado como ‘traidor’ en Ciudad Universitaria y se lo harán pagar.

La realidad es que mientras que el delantero ex Manchester United negociaba con Pumas su llegada a CU, por detrás arregló rápidamente su fichaje por Rayados (por más dinero), y eso hizo estallar a la directiva auriazul y también a los fanáticos, que le juraron venganza. El futbolista con vasto pasado en Europa recibirá toda la hostilidad de los ‘Felinos’ presentes.

Las cámaras seguirán a Anthony Martial ante Pumas [Foto: Getty]

En este contexto, una de las principales incógnitas de la antesala del juego del sábado por la tarde tenía que ver con la presencia o no de Anthony Martial. Sus primeros partidos con ‘La Pandilla’ no fueron buenos, desperdició varias oportunidades de peligro claras y se lo notó muy inconexo con el equipo, por lo que su titularidad estaba en duda.

De acuerdo a la información del periodista Felipe Galindo en conjunto con el portal partidario Soy Rayado, el atacante francés sería suplente ante Pumas, aunque podría ingresar en el segundo tiempo del encuentro en caso de que Domenec Torrent lo considere necesario. Los aficionados de los ‘Universitarios’ deberán esperar para mostrar su repudio al futbolista extranjero.

Para este duelo clave, el entrenador seguiría utilizando a una única referencia de área en lugar de repartir la ofensiva en dos puntas. La probable alineación de Rayados ante Pumas UNAM es la siguiente: Santiago Mele; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Oliver Torres, Iker Fimbres; Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame.

