Rayados se prepara para lo que será su próximo desafío mientras transcurre la Fecha FIFA. El equipo dirigido por Domènec Torrent se enfrentará el sábado 18 de octubre a Pumas UNAM por la Jornada 13 del Apertura 2025, en lo que será un duelo clave para ambos equipos.

Monterrey viene de empatar 2-2 con Tijuana en lo que fue el último juego antes de la Fecha FIFA. Domènec Torrent no quedó contento con el rendimiento de su equipo en dicho partido, pero lo positivo es que ahora el entrenador podría contar con dos futbolistas que estuvieron ausentes en dicho encuentro.

El primero de ellos es Sergio Canales. El español se perdió los últimos dos partidos de Rayados, ante Santos Laguna y Xolos, luego de la complicación que tuvo en un procedimiento fisioterapéutico rutinario que lo obligó a pasar por el quirófano.

No obstante, Sergio Canales ya volvió a entrenarse con normalidad bajo el mando de Domènec Torrent y todo apunta a que sumará minutos frente a Pumas, aunque está por verse si como titular o como suplente. Por otro lado, el segundo regreso se relaciona con Carlos Salcedo.

Recordemos que Carlos Salcedo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero y el pasado 27 de septiembre sumó minutos en el Sub-21 de Rayados ante Santos Laguna. Después de varios meses, se espera que el defensa aparezca en la convocatoria del primer equipo.

Una mala noticia

Estas dos noticias son positivas para Monterrey y Domènec Torrent dentro del contexto negativo relacionado a Fidel Ambriz. El centrocampista sufrió una lesión en el entrenamiento de este domingo en El Barrial y será baja para el partido frente a Pumas del sábado.