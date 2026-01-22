Es tendencia:
¿Quién dijo no a Inter Miami antes de que Germán Berterame llegara? ¡La verdad detrás del fichaje!

El delantero argentino nacionalizado mexicano no era la primera opción para reforzar la delantera de las Garzas para este mercado de pases.

Por Agustín Zabaleta

Germán Berterame no era la primera opción para reforzar la delantera de Inter Miami
© Getty ImagesGermán Berterame no era la primera opción para reforzar la delantera de Inter Miami

El delantero Germán Berterame será nuevo jugador de Inter Miami y dejará a Rayados luego de arribar al equipo mexicano a mediados de 2022. El argentino nacionalizado mexicano tendrá la oportunidad de poder jugar con Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia.

Pese a que el club recibirá casi 10 millones de dólares por el total de 15 que pagarán las Garzas en la operación, en las últimas horas se reveló que el goleador del cuadro albiazul fue la segunda opción. Y que la primera era un viejo conocido de la Liga MX.

Acorde al periodista Daniel Martínez, el delantero francés Denis Bouanga era la principal alternativa para reforzar al equipo rosa. Y que, precisamente, el actual jugador de Los Angeles FC rechazó la propuesta de ser parte del actual campeón de la MLS.

Así lo expresó el comunicador: “A través de este diario famoso en Estados Unidos, The Athletic, y que se da a conocer a través de la MLS el día de ayer, la verdad sobre por qué el Inter Miami eligió a Germán Berterame. La verdadera razón de lo que sucedió y por qué el Inter decide ir por el centro delantero de los Rayados de Monterrey es porque fue la segunda opción“.

Y agregó: “Porque Denis Bouanga le dijo que no al Inter Miami cuando este equipo ofreció 13 millones de dólares y Denis Buanga les dice que no“. De esta manera, un ex América podría haber evitado la partida del jugador hacia el futbol estadounidense.

¿Cómo fue la temporada 2025 de Denis Bouanga en Los Angeles FC?

¿Por qué Javier Aguirre teme por Germán Berterame rumbo al Mundial 2026?

¿Por qué Javier Aguirre teme por Germán Berterame rumbo al Mundial 2026?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante que juega para la Selección de Gabón de 31 años fue parte de 46 duelos de los Aurinegros, siendo titular en 43 de ellos. Además, marcó 32 goles y realizó 11 asistencias, reflejando su importancia en el equipo.

En síntesis

  • Germán Berterame fichará por el Inter Miami tras una operación total de 15 millones de dólares.
  • El delantero francés Denis Bouanga rechazó una oferta de 13 millones del Inter Miami anteriormente.
  • Rayados recibirá casi 10 millones de dólares por el traspaso del atacante argentino nacionalizado mexicano.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
