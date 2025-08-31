James Rodríguez podría volver a cambiar de equipo. El futbolista colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2025 con León y, tal como reveló el propio mediocampista, la directiva no se ha comunicado con él para extender el vínculo. Esto abrió paso a rumores sobre la chance de desembarcar en otro club y Rayados de Monterrey apareció rápidamente como una posibilidad concreta.

Los Albiazules cuentan con futbolistas de renombre internacional como Sergio Canales, Óliver Torres o Sergio Ramos y ahora ven con buenos ojos la posibilidad de sumar a James Rodríguez. Cabe recordar que el cafetero tiene una muy buena relación con Ramos por su pasado como compañeros en Real Madrid, un factor que podría inclinar la balanza si el equipo del norte decido ir a fondo por el ’10’.

No obstante, en las últimas horas se confirmó que tiene competencia por James. El periodista Julián Capera -de ESPN- informó que Rodríguez “ha recibido sondeos de equipos en Sudamerica, Turquía y Medio Oriente”. Además, aunque no dio el nombre de los equipos interesados, el citado comunicador adelantó que la decisión del jugador de 34 años estará orientada al Mundial 2026.

Según Capera, la próxima Copa del Mundo de la FIFA es la gran prioridad de James Rodríguez y busca marcharse a un destino competitivo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al certamen de selecciones en el que ya supo brillar en 2014 -edición que disputó en Brasil- como máximo goleador.

Sequía goleadora de James Rodríguez en León

El colombiano había tenido un gran impacto cuando llegó a León con goles y asistencias, pero esto fue mermando con el paso del tiempo. De hecho, James apenas registra un tanto en los últimos seis meses: ante Chivas el pasado 19 de julio. Antes de eso, su último festejo había sido también el 19, pero de febrero contra América.

Todos los clubes en los que jugó James Rodríguez: