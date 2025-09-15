Sergio Ramos revela su próximo objetivo como cantante tras lanzar su primer tema

La incursión de Sergio Ramos en el mundo de la música no parece haber sido pasajero. El mes pasado, el experimentado defensa de Rayados de Monterrey sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de su primer tema, Cibeles, una canción en la que el español cuenta en primera persona sus sentimientos por su salida de Real Madrid.

En la misma, Ramos da a entender que el Madrid no lo trató como él creía que se merecía y deja en claro su descontento sobre el final de su etapa en la Casa Blanca. Ahora bien, en las últimas horas Sergio brindó una entrevista para EFE y reveló que esto es solo el comienzo y que tiene un gran objetivo en el mundo de la música: hacer un show en el Santiago Bernabéu.

“Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de decir “guau” anuncio un Bernabéu y un show que sea la hostia, que ya lo tengo prácticamente en mente“, manifestó Sergio Ramos en la citada entrevista. Y completó al respecto más adelante: “Primero hay que ir paso a paso, hay que sacar música y que la gente conozca de la manera que lo haces y que después lo puedan compartir en directo también”.

Sergio Ramos da detalles de su carrera musical

“Dentro de viajes, aeropuertos, aviones, hoteles… y al final ahí tienes muchos sentimientos y muchos sentimientos que contar, y a mí todo eso… Llevo como 10 o 15 años contando, escribiendo, apuntando cosas”, contó el zaguero de 39 años de Rayados, quien además reveló que tiene “18 o 20 temas guardados”.

Asimismo, expresó que dentro de esas canciones que todavía no salieron a la luz Cibeles le parecía la más idónea y contó detalles de la canción: “Fue un tema que compuse hace cuatro años cuando salí del Real Madrid, casi al 60 o 70% y como que yo, viniendo de calle y viniendo de barrio pues me veo más. En esa música actual del trap, reguetón, del afro… que es por donde pensamos que debe estar. La música mía”.

