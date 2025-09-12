Luego de que Rayados oficializara el fichaje de Anthony Martial desde AEK Atenas, muchos aficionados comenzaron a preguntarse cuándo podrán ver al flamante refuerzo albiazul en cancha. Con pasado en Manchester United, el delantero francés se prepara para volar rumbo a México para ponerse a las órdenes de Domènec Torrent y prepararse para su debut en la Liga MX.

De acuerdo a distintos reportes, el atacante de 29 años volará a tierras aztecas este fin de semana desde Madrid para sumarse a sus nuevos compañeros. Por eso, resulta imposible que haga su estreno con la playera del Monterrey este domingo 14 de septiembre ante Querétaro en La Corregidora por la octava fecha del campeonato nacional.

De esta forma, el próximo partido que aparece en el horizonte de Rayados es nada menos que contra América, el sábado 20 de septiembre en el Gigante de Acero. Este aparece como un juego ideal, debido a su magnitud, para que el también ex Lyon y Mónaco haga su debut oficial con La Pandilla, al menos ingresando algunos minutos desde la banca.

En caso de que Domènec Torrent desee preservarlo para darle más rodaje en las prácticas, entonces habría que esperar otros tres días para ver al galo en cancha. El miércoles 24 de septiembre, los regiomontanos visitarán el Estadio Nemesio Diez para medirse a Toluca, último campeón, en otro marco ideal para la presentación del campeón de la UEFA Nations League 2020-2021 con la selección francesa.

Anthony Martial tendrá su primera oportunidad de debutar en Rayados el sábado 20 de septiembre ante América. (Getty Images)

Cabe destacar que Anthony Martial jugó un solo partido esta temporada, el cual se disputó hace más de un mes en el marco de la segunda ronda clasificatoria rumbo a la UEFA Conference League. Dicho duelo se llevó a cabo el 24 de julio con 32 minutos de participación del europeo en la victoria de AEK Atenas como local de Hapoel Beer Sheva por 1-0.

Los números de Anthony Martial en la temporada 2024-2025

En la pasada temporada, el jugador nacido en Massy, localidad del norte francés, disputó 23 compromisos con el equipo griego, siendo titular en 18 de ellos. Además, marcó 9 goles y realizó 2 asistencias.