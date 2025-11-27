La Liguilla del futbol mexicano ha comenzado y los primeros partidos han anticipado lo que se viene: una definición del título sensacional entre equipos que juegan muy bien y que lo darán todo por ser campeones. Anticipar quién se quedará con el Torneo Apertura 2025 se ha vuelto más difícil de lo imaginado y eso pone mucho más atractivo al campeonato.

Publicidad

Publicidad

Los cuatro enfrentamientos de ida que se han disputado han dejado las series abiertas de cara a las revanchas, y se espera un fin de semana de locos para no despegarse del sofa y del televisor. Los cuartos de final se disputan a partidos de ida y vuelta, y el segundo encuentro de cada cruce promete dar que hablar en el sábado y domingo futbolero en la Liga MX.

¿Cuál será el criterio de desempate en los cuartos de final de la Liguilla?

Generalmente, en las instancias ‘mata-mata’ de las competiciones nos hemos acostumbrado a que, en caso de una igualdad en el global, las series eliminatorias se definan por prórroga, o de última, por penales. Sin embargo, en este Apertura 2025 no se dará ninguna de las dos situaciones: no se definirá por alargue ni desde los doce pasos, si se dan empates al cabo de los 180 minutos.

Tal como indica la reglamentación de la Liga MX para la Liguilla, si dos equipos finalizan en tablas luego de los partidos de ida y vuelta, clasificará el equipo mejor posicionado en la tabla general. Sí, en los cuartos de final se toma en cuenta la conocida “ventaja deportiva” para el equipo que define la serie en casa, en caso de igualdad en el marcador final de la serie.

Publicidad

Publicidad

Rayados-América, uno de los cruces que se define el sábado [Foto: Getty]

De este modo, si alguna de las cuatro llaves finaliza empatada entre los resultados de ambos juegos, avanzarán según el caso Toluca, Tigres, Cruz Azul o América. Estos cuatro conjuntos son los que acabaron primero, segundo, tercro y cuarto en la tabla de posiciones de la fase regular, y los que jugarán las revanchas en condición de local este fin de semana.

En este sentido, FC Juárez, Xolos, Chivas y Rayados tendrán que ganar las series en el global para poder clasificar a semifinales de la Liguilla. Por haber venido del Play-in (en el caso de Bravos y del Tijuana) y por haber finalizado sextos y quintos (en el caso del Guadalajara y Monterrey), deberán hacer mayor mérito para poder conseguir su boleto a las semifinales de esta Liga MX.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Era roja? La dura entrada de Tecatito Corona sobre Israel Reyes que América reclamó ante Rayados