Luego de cuatro años como presidente deportivo de Monterrey, el directivo volvería a la escena del fútbol mexicano, aunque esta vez desde otro lugar.

Rayados realizó un cambio importante en su estructura deportiva después de varios años de resultados que estuvieron muy por debajo de las expectativas. A pesar de contar con algunas de las plantillas más importantes y costosas de la Liga MX, Monterrey no consiguió trasladar esa inversión a los títulos que tanto esperaba su afición y decidió ponerle fin al ciclo de José Antonio Noriega como presidente deportivo.

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El famoso Tato estuvo durante cuatro años al frente del proyecto deportivo de La Pandilla, pero no consiguió conquistar ningún título oficial con el primer equipo varonil. Si bien durante su gestión llegaron futbolistas de renombre internacional y Monterrey alcanzó instancias importantes en distintas competencias, los resultados terminaron pesando mucho más y la directiva optó por realizar una reestructuración.

Su lugar terminó siendo ocupado por el neerlandés Dennis te Kloese, quien asumió formalmente como presidente deportivo el 1 de julio de 2026. Además, Walter Erviti quedó como director deportivo del primer equipo, dentro de una nueva estructura con la que Rayados busca recuperar el protagonismo.

Sin embargo, Noriega no estaría demasiado tiempo alejado del fútbol. De acuerdo con información de Miguel Arizpe, periodista de Mediotiempo, el exdirectivo tendría un nuevo trabajo y regresaría a la escena pública este mismo fin de semana, aunque desde un lugar completamente diferente al que ocupó durante los últimos años.

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Tato Noriega llegaría a TUDN como comentarista o analista

Según reveló Miguel Arizpe en su columna de Mediotiempo, su fuente, identificada como un allegado a Rayados, le confirmó que José Antonio Noriega comenzaría a trabajar en TUDN durante este fin de semana. El periodista explicó que la información surgió a partir de una conversación con una persona cercana al exdirigente.

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