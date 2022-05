Después de que Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol, no quiso dar ningún comentario sobre posibles acercamientos entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y el controversial, Javier “Chicharito” Hernández, fue el propio jugador de Los Ángeles Galaxy el que terminó con la incógnita y rompió el silencio para aclarar la situación que vive actualmente él y el conjunto azteca.

Tras la victoria del conjunto galáctico ante el LAFC de su compatriota, Carlos Vela, en lo que fue una nueva edición del derbi angelino, el canterano de las Chivas de Guadalajara decidió confirmar ante los medios presentes en este duelo, que se han acercado posturas para su hipotético regreso al conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino: "Sí, hubo acercamientos. Claro que sí", apuntó el mexicano sin dar más detalles.

Diversos medios habían revelado estas supuestas conversaciones entre el entorno de Hernández y dirigentes del equipo azteca para buscar limar las asperezas, después de que al entrenador sudamericano no le gustaran algunas supuestas acciones del exfutbolista del chiverío, por lo que desde 2019 habría dejado de convocarlo por la misma razón, pero ya cercana la Copa del Mundo, Javier habría buscado tener una oportunidad para sumar un Mundial más a su lista.

Pero el detalle que pudiera impedir esta convocatoria es que “Chicharito” no ha sido parte del proceso mundialista, además de que no estaría cumpliendo con lo que comentó Martino en su más reciente conferencia, pues el timonel argentino señaló que sólo contemplará a jugadores con una regularidad destacada por más de un año y no por una temporada, situación que no se asemeja a lo que vive actualmente el exjugador del Manchester United.

A pesar de que no tiene un puesto seguro en el Tri, Javier consiguió celebrar la clasificación para los Cuartos de Final de la Copa “US Open” del Galaxy, después de que derrotaron 3-1 al LAFC en el que su connacional, Carlos Vela, se vio obligado a abandonar el campo de juego en el minuto 20 por molestias en el cuádriceps, mientras que Hernández consiguió anotar el segundo gol de la noche.