Franco Rossi solo estuvo un semestre en Toluca y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en otro equipo.

Antonio Mohamed ya comenzó a diagramar el próximo plantel de Toluca de cara a la temporada que se avecina. Lejos quedó la especulación sobre la posible salida del entrenador argentino del club escarlata, por lo que el DT y la dirección deportiva ya trabajan en el mercado.

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Se espera que se produzcan varios movimientos en el plantel de Toluca porque es necesario una pequeña renovación luego del bicampeonato en la Liga MX y del título en la Concachampions. En este sentido, el primero en dejar de ser futbolista escarlata es Franco Rossi.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Franco Rossi se va a préstamo por seis meses al Chapecoense. El club brasileño tendrá una opción de compra, aunque el valor de la misma no fue revelado.

El paso de Franco Rossi por Toluca

Franco Rossi estuvo solo un semestre en Toluca. Después de arribar al equipo de Antonio Mohamed en enero procedente de Cerro Largo, el delantero de 23 años de momento no cumplió con las expectativas y por eso desde los Diablos Rojos le buscaron un préstamo para que sume minutos en otro lado.

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Franco Rossi jugó 14 partidos con Toluca (Getty Images)

Toluca compró a Franco Rossi por aproximadamente un millón de dólares en el mercado invernal pasado. El uruguayo jugó un total de 14 partidos con el conjunto escarlata y en 6 de ellos fue titular. El delantero solo convirtió un gol en el empate por 1-1 contra Atlético San Luis en el Clausura 2026.

De esta manera, Toluca liberó una plaza de extranjero y lo más probable es que esta vacante sea ocupada por otro futbolista. Mientras tanto, Franco Rossi tendrá la oportunidad de mostrarse en Chapecoense, equipo que está en la Primera División de Brasil pero que actualmente se ubica último y pelea por no descender.

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En síntesis