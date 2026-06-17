Este miércoles se juega el Inglaterra vs Croacia, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Los dos equipos ya confirmaron ante la FIFA a los 11 jugadores que tendrán la titularidad en este partido, lo que llamó la atención es que Thomas Tuchel no consideró a Marcus Rashford para este enfrentamiento de alta intensidad.

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¿Por qué Rashford no juega en el debut de Inglaterra?

El futbolista no ha presentado alguna molestia física que esta tarde le impida estar en el duelo ante los croatas, por lo que la decisión es meramente técnica. Su ausencia en este enfrentamiento fue suplida por la de Anthony Gordon en el cuadro inicial, por lo que se cuestiona la razón por la cual considera con mejores condiciones a uno que a otro.

En síntesis