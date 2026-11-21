La Selección Mexicana debuta este sábado 21 de noviembre ante Rumania por la primera jornada del Grupo K del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Conoce el horario del encuentro y qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el partido EN VIVO.

La Selección Mexicana Sub-17 comienza este sábado 21 de noviembre su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026. El primer rival del combinado tricolor en la fase de grupos es Rumania, en un duelo inédito en la categoría. El encuentro arranca a las 09:30 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha.

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México afronta su participación número 16 en la historia de los mundiales juveniles con el respaldo de una tradición ganadora en el certamen, tras haber conquistado el título en 2005 y 2011. El cuadro nacional buscará arrancar el torneo con el pie derecho ante el conjunto europeo para encaminar su boleto a la siguiente ronda. portadadigital.com.ar

¿Por dónde ver el partido en México? portadadigital.com.ar

La noticia positiva para los aficionados mexicanos es que el debut de México frente a Rumania puede verse por televisión abierta a través de Canal 9 (Nu9ve). A su vez, el partido también es transmitido por televisión de paga en TUDN, y vía streaming online mediante ViX y Claro Sports.

La actualidad de ambos equipos portadadigital.com.ar

El Tri juvenil llega a territorio catarí tras completar su etapa de preparación con una convocatoria de 21 futbolistas que combina elementos destacados de las fuerzas básicas de la Liga MX y jugadores que militan en el extranjero. México busca iniciar en el Mundial Sub-17 de buena manera con un triunfo ante Rumania que le permita tomar ventaja en su sector.

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Por su parte, la selección de Rumania encara este compromiso con la motivación de competir en la máxima cita juvenil de la categoría y dar la sorpresa en la primera jornada. El conjunto europeo intentará imponer orden táctico desde el arranque para contener el dinamismo ofensivo del equipo mexicano.

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