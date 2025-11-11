Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB-17

Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras la clasificación de México por Fair-Play

El Sub-17 de México está en la próxima instancia del Mundial gracias al Fair-Play y se medirá con Argentina.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
México clasificó por Fair-Play.
© Getty ImagesMéxico clasificó por Fair-Play.

La Selección Mexicana Sub-17 no logró estar a la altura en el Mundial de Qatar 2025 pero finalmente clasificó. Los jóvenes talentos del Tri lucharon, pero no pudieron mantener el rendimiento esperado en un torneo que reunió a los mejores equipos del mundo.

Publicidad

Tras la derrota por 3-1 ante Suiza, México aún tenía la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros, lo que le permitiría avanzar a los octavos de final. Sin embargo, dependía de los resultados de otros encuentros que se jugaban hoy.

Durante la fase de grupos, el Tri cosechó dos derrotas y una victoria ajustada ante Costa de Marfil, lo que dejó al equipo complicado para estar en la próxima instancia, pero una noticia de último momento los clasificó a los dieciseisavos de final.

El Tri Sub-17 logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, gracias a la regla de Fair Play. Tras la derrota de Arabia Saudita 2-0 ante Malí, México se clasificó al tener menos tarjetas acumuladas (7) que los saudíes (13), asegurando así su pase a la siguiente fase.

Publicidad

Tabla de posiciones Mundial Sub-17

Argentina el próximo rival de México

Así quedó la tabla general de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México ante Suiza

ver también

Así quedó la tabla general de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México ante Suiza

Argentina terminó como el mejor equipo de toda la fase de grupos del Mundial Sub-17 y se medirá en los dieciseisavos de final contra México. Por su parte, México logró avanzar como el último de los clasificados, siendo el octavo mejor tercero del torneo, y consiguió su pase gracias a la regla de Fair Play. Este enfrentamiento marcará una repetición del duelo que ambos equipos protagonizaron en el Mundial Sub-20, generando expectativas entre los aficionados de ambos países.

Publicidad

Así se jugarán los dieciseisavos de final

#Equipo 1 (Ganador/Segundo)vsEquipo 2 (Tercero/Segundo)
11° ganador de grupovs8° tercero de grupo
22° ganador de grupovs7° tercero de grupo
33° ganador de grupovs6° tercero de grupo
44° ganador de grupovs5° tercero de grupo
55° ganador de grupovs4° tercero de grupo
66° ganador de grupovs3° tercero de grupo
77° ganador de grupovs2° tercero de grupo
88° ganador de grupovs1° tercero de grupo
99° ganador de grupovs12° segundo de grupo
1010° ganador de grupovs11° segundo de grupo
1111° ganador de grupovs10° segundo de grupo
1212° ganador de grupovs9° segundo de grupo
131° segundo de grupovs8° segundo de grupo
142° segundo de grupovs7° segundo de grupo
153° segundo de grupovs6° segundo de grupo
164° segundo de grupovs5° segundo de grupo

Equipos clasificados

  • Portugal
  • Argentina
  • Italia
  • Brasil
  • Zambia
  • Austria
  • Estados Unidos
  • República de Irlanda
  • Bélgica
  • Japón
  • Senegal
  • Croacia
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Venezuela
  • Suiza
  • República de Corea
  • RPD de Corea
  • Marruecos
  • Alemania
  • Colombia
  • Túnez
  • Inglaterra
  • Francia
  • Canadá
  • Uganda
  • Uzbekistán
  • Paraguay
  • República Checa
  • Burkina Faso
  • Mali
  • México
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-17?
Selección Mexicana

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-17?

Se confirmó cuándo y dónde hará Checo Pérez su primer test
FÓRMULA 1

Se confirmó cuándo y dónde hará Checo Pérez su primer test

Christian Martinoli habló de Fidalgo en la Selección Mexicana
Selección Mexicana

Christian Martinoli habló de Fidalgo en la Selección Mexicana

El video que podría salvar a Carrasquilla de la sanción tras lo ocurrido con Mier
Pumas de la UNAM

El video que podría salvar a Carrasquilla de la sanción tras lo ocurrido con Mier

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo