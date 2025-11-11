Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras la clasificación de México por Fair-Play

La Selección Mexicana Sub-17 no logró estar a la altura en el Mundial de Qatar 2025 pero finalmente clasificó. Los jóvenes talentos del Tri lucharon, pero no pudieron mantener el rendimiento esperado en un torneo que reunió a los mejores equipos del mundo.
Tras la derrota por 3-1 ante Suiza, México aún tenía la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros, lo que le permitiría avanzar a los octavos de final. Sin embargo, dependía de los resultados de otros encuentros que se jugaban hoy.
Durante la fase de grupos, el Tri cosechó dos derrotas y una victoria ajustada ante Costa de Marfil, lo que dejó al equipo complicado para estar en la próxima instancia, pero una noticia de último momento los clasificó a los dieciseisavos de final.
El Tri Sub-17 logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, gracias a la regla de Fair Play. Tras la derrota de Arabia Saudita 2-0 ante Malí, México se clasificó al tener menos tarjetas acumuladas (7) que los saudíes (13), asegurando así su pase a la siguiente fase.
Tabla de posiciones Mundial Sub-17
Argentina el próximo rival de México
Argentina terminó como el mejor equipo de toda la fase de grupos del Mundial Sub-17 y se medirá en los dieciseisavos de final contra México. Por su parte, México logró avanzar como el último de los clasificados, siendo el octavo mejor tercero del torneo, y consiguió su pase gracias a la regla de Fair Play. Este enfrentamiento marcará una repetición del duelo que ambos equipos protagonizaron en el Mundial Sub-20, generando expectativas entre los aficionados de ambos países.
Así se jugarán los dieciseisavos de final
|#
|Equipo 1 (Ganador/Segundo)
|vs
|Equipo 2 (Tercero/Segundo)
|1
|1° ganador de grupo
|vs
|8° tercero de grupo
|2
|2° ganador de grupo
|vs
|7° tercero de grupo
|3
|3° ganador de grupo
|vs
|6° tercero de grupo
|4
|4° ganador de grupo
|vs
|5° tercero de grupo
|5
|5° ganador de grupo
|vs
|4° tercero de grupo
|6
|6° ganador de grupo
|vs
|3° tercero de grupo
|7
|7° ganador de grupo
|vs
|2° tercero de grupo
|8
|8° ganador de grupo
|vs
|1° tercero de grupo
|9
|9° ganador de grupo
|vs
|12° segundo de grupo
|10
|10° ganador de grupo
|vs
|11° segundo de grupo
|11
|11° ganador de grupo
|vs
|10° segundo de grupo
|12
|12° ganador de grupo
|vs
|9° segundo de grupo
|13
|1° segundo de grupo
|vs
|8° segundo de grupo
|14
|2° segundo de grupo
|vs
|7° segundo de grupo
|15
|3° segundo de grupo
|vs
|6° segundo de grupo
|16
|4° segundo de grupo
|vs
|5° segundo de grupo
Equipos clasificados
- Portugal
- Argentina
- Italia
- Brasil
- Zambia
- Austria
- Estados Unidos
- República de Irlanda
- Bélgica
- Japón
- Senegal
- Croacia
- Sudáfrica
- Egipto
- Venezuela
- Suiza
- República de Corea
- RPD de Corea
- Marruecos
- Alemania
- Colombia
- Túnez
- Inglaterra
- Francia
- Canadá
- Uganda
- Uzbekistán
- Paraguay
- República Checa
- Burkina Faso
- Mali
- México