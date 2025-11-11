Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras la clasificación de México por Fair-Play

La Selección Mexicana Sub-17 no logró estar a la altura en el Mundial de Qatar 2025 pero finalmente clasificó. Los jóvenes talentos del Tri lucharon, pero no pudieron mantener el rendimiento esperado en un torneo que reunió a los mejores equipos del mundo.

Tras la derrota por 3-1 ante Suiza, México aún tenía la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros, lo que le permitiría avanzar a los octavos de final. Sin embargo, dependía de los resultados de otros encuentros que se jugaban hoy.

Durante la fase de grupos, el Tri cosechó dos derrotas y una victoria ajustada ante Costa de Marfil, lo que dejó al equipo complicado para estar en la próxima instancia, pero una noticia de último momento los clasificó a los dieciseisavos de final.

El Tri Sub-17 logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, gracias a la regla de Fair Play. Tras la derrota de Arabia Saudita 2-0 ante Malí, México se clasificó al tener menos tarjetas acumuladas (7) que los saudíes (13), asegurando así su pase a la siguiente fase.

Tabla de posiciones Mundial Sub-17

Argentina el próximo rival de México

Argentina terminó como el mejor equipo de toda la fase de grupos del Mundial Sub-17 y se medirá en los dieciseisavos de final contra México. Por su parte, México logró avanzar como el último de los clasificados, siendo el octavo mejor tercero del torneo, y consiguió su pase gracias a la regla de Fair Play. Este enfrentamiento marcará una repetición del duelo que ambos equipos protagonizaron en el Mundial Sub-20, generando expectativas entre los aficionados de ambos países.

Así se jugarán los dieciseisavos de final

# Equipo 1 (Ganador/Segundo) vs Equipo 2 (Tercero/Segundo) 1 1° ganador de grupo vs 8° tercero de grupo 2 2° ganador de grupo vs 7° tercero de grupo 3 3° ganador de grupo vs 6° tercero de grupo 4 4° ganador de grupo vs 5° tercero de grupo 5 5° ganador de grupo vs 4° tercero de grupo 6 6° ganador de grupo vs 3° tercero de grupo 7 7° ganador de grupo vs 2° tercero de grupo 8 8° ganador de grupo vs 1° tercero de grupo 9 9° ganador de grupo vs 12° segundo de grupo 10 10° ganador de grupo vs 11° segundo de grupo 11 11° ganador de grupo vs 10° segundo de grupo 12 12° ganador de grupo vs 9° segundo de grupo 13 1° segundo de grupo vs 8° segundo de grupo 14 2° segundo de grupo vs 7° segundo de grupo 15 3° segundo de grupo vs 6° segundo de grupo 16 4° segundo de grupo vs 5° segundo de grupo

Equipos clasificados